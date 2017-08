Sarpsborg 08 herjet med Odd

Sarpsborg 08 lekte seg til tider med Odd, og tok seg enkelt videre til kvartfinalene i cupen.

SARPSBORG 08 - ODD 4-0:

Sarpsborg 08s imponerende sesong fortsetter, og onsdag tok laget seg videre i cupen etter å ha rundspilt Odd.

To kjappe



Sarpsborg 08 åpnet cup-kampen mot Odd best, men slet med å få satt ballen i mål de første 30 minuttene av kampen.

Etter 38 minutters spill, smalt det til slutt.

Matti Lund Nielsen fyrte av et skudd mot Odd-målet. Skuddet, som var fra omtrent 25 meters hold, gikk langs bakken før det traff stolpen, og spratt via ryggen til keeper Sondre Rossbach, og videre inn i mål.

Bare minutter senere, kom kampen andre mål.

Tobias Heintz fikk ballen ute på hjemmelagets venstrekant. Unggutten bestemte seg for å slå et godt innlegg foran Odd-målet, noe han lykkes godt med.

Selv om innlegget ikke endte hos en lagkamerat, snek ballen seg forbi alle spillerne i feltet, før den krøp inn i Odd-målet bak en langstrakt Rossbach.

SCORET: Tobias Heintz økte Sarpsborg 08s ledelse til 2-0.

Pangstart

2-0 var tydeligvis ikke nok for Sarpsborg 08, for laget stormet i angrep etter pausen.

Etter et minutts spill av den andre omgangen, hadde Krepin Diatta økt ledelsen til 3-0. Supertalentet fosset oppover hjemmelagets høyreside, før han skjøt inn i banen. Foran Odd-målet, holdt han på å miste ballen, men beholdt kontrollen, og fikk trillet inn 3-0 til Sarpsborg 08.

Vondt ble til verre for Odd, og etter 52 minutters spill økte Anders Trondsen ledelsen til 4-0 etter friskt spill fra hjemmelagets side.

Trondsens scoring viste seg å bli kampens siste mål, og Sarpsborg 08 tok seg dermed enkelt videre til kvartfinalene i cupen.

Odd-exit

Tapet og cup-exiten kommer bare dager etter at Odd røk ut av Europa League-kvalifiseringen.

Over to oppgjør ble kroatiske Dinamo Zagreb for sterke for Dag-Eilev Fagermos menn.

Selv om Odd har slått Sogndal 2-1 siden Europa League-exiten, har sesongen vært tung for Odd. Laget har nå kun igjen kamper i Eliteserien, men ligger 13 poeng bak serieleder Rosenborg. Selv om avstanden opp til medaljeplass er «kun» seks poeng for Odd, har ikke sesongen gått som mange ventet for Odd.