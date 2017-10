Sarpsborg 08 herjet med Sandefjord

Medaljejakten fortsetter for Geir Bakkes Sarpsborg 08 etter søndagens storseier mot Sandefjord.

SARPSBORG 08 - SANDEFJORD 5-0:

Sarpsborg 08 har så til de grader fått ferten av en mulig medalje i Eliteserien, og søndag ble Sandefjord flere nummer for små på Sarpsborg stadion.

Hele fem ganger scoret Sarpsborg 08 i møte med Lars Bohinens menn.

Selvkritisk Bohinen

Etter kampen var Sandefjord-trener Lars Bohinen svært skuffet.

- Det er ikke så mye i si. Vi er nest best i stort sett alt, og aller mest jeg. Jeg bommer på taktikken, på laguttaket, på at jeg ikke skifter tidligere. Her er det mye galt, sier Bohinen til Eurosport.

Han er krystallklar på at den taktiske inngangen til kampen var en skivebom.

- Vi kom hit med et mål om å presse et såpass godt lag som Sarpsborg 08 høyt. Det burde vi ikke gjort. Vi burde stått lavere og nektet dem rom på en mye bedre måte, sier han videre.

- Vi skal klare å håndtere dette. Det kan jo ikke bli noe verre enn det her, avslutter Sandefjord-sjefen.

Tre før pause



Joackim Jørgensen sendte hjemmelaget i ledelsen allerede etter tre minutters spill. Den vonde starten ble etter hvert verre for Sandefjord, for etter omtrent en halvtimes spill, sørget Kristoffer Zachariassen at ledelsen ble doblet.

Samme mann scoret på nytt like før pause. Matti Lund Nielsen snappet opp en klarering fra et hjørnespark, og serverte ballen inn foran Sandefjord-målet, Der ventet Zachariassen, som styrte inn sitt andre mål for kvelden.

BRAKTAP: Sandefjord-trener Lars Bohinen gikk på et ydmykende tap mot Sarpsborg 08 søndag kveld.

Fosset videre

Etter en knallsterk førsteomgang, så ikke Sarpsborg 08 ut til å roe ned i starten av andre halvdel.

Tre minutter inn i omgangen satte Joackim Jørgensen inn sitt andre mål for kvelden etter at Sandefjords Abdoulaye Seck ikke fikk klarert ballen skikkelig.

Etter 64 minutters spill økte Ole Jørgen Halvorsen ledelsen til 5-0. Halvorsen snappet opp ballen og kom alene mot Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson. Der gjorde Sarpsborg-spilleren ingen feil, og sendte ballen til side for islendingen.

Seieren sendte Sarpsborg 08 opp på andreplass i Eliteserien, på plassen foran Molde. Molde møter Vålerenga senere søndag kveld, og om moldenserne tar poeng i den kampen, vil Sarpsborg 08 bli dyttet ned til tredjeplassen igjen.

