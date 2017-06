Sarpsborg 08 senket Solskjærs Molde

ANNONSE

SARPSBORG 08 - MOLDE 1-0:

For Patrick Mortensen satt inn oppgjørets eneste mål i Østfold søndag kveld. Hjemmelaget var jevnt over det beste laget og hadde mulighet til å score mange mål mot Molde.

Gjestene hadde også sine muligheter, men det var absolutt ikke ufortjent at poengene ble igjen på Sarpsborg stadion. Med søndagens seier holder Sarpsborg 08 seg i ryggen til Rosenborg, som slo Strømsgodset på Lerkendal.

- Jeg synes vi er best i alt fra start til slutt. En veldig fortjent seier. Vi burde kanskje vært litt mer giftig, sier Sarpsborgs hovedtrener Geir Bakke til Eurosport.

I pausen fikk Sarpsborg 08 mer å glede seg over. Da ble det nemlig klart at Amin Askar har signert for klubben.

Voldsomt press

Hjemmelaget jaktet tabelltopp da de tok imot Molde, og østfoldingene gikk rett i strupen på Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Kampen var kun 15 sekunder(!) gammel da vertene kunne tatt føringen. Ruben Gabrielsen skulle stange ballen tilbake til egen målvakt, men fikk ikke nok trøkk i headingen. Dermed snappet Patrick Mortensen opp ballen og kom alene med sisteskansen. Dansken klinket til, men ballen gikk rett på Andreas Linde.

Tre minutter senere var hjemmelaget og Mortensen på farten igjen, og sistenevnte fikk slått inn i feltet fra dødlinja. I feltet ventet Matti Lund Nielsen som sendte ballen mot det lengste hjørnet. Heldigvis for Molde sto Stian Gregersen på streken og fikk ryddet unna.

Assist-kongen ut med skade

En snau halvtime ut i kampen ble Jonas Lindberg klippet ned på høyrekanten av Christoffer Remmer. Dommer Espen Andreas Eskås valgte å vinke spillet videre mens svensken vred seg i smerte.

Lindberg, som har notert seg for hele seks assists denne sesongen - flest i Eliteserien, måtte til slutt byttes ut. Inn kom Erton Fejzullahu.

Hjemmelaget fortsatte å trykke på for å få ledermålet, men lagene gikk til pause med to smulteringer i målprotokollen.

Tok ledelsen

Etter pausen fikk endelig Sarpsborg 08 betalt for strevet. En drøy time var spilt da vertene fikk ballen inn i gjestenes 16-meter.

Ole Jørgen Halvorsen fikk tatt ned lærkula og trillet den kontrollert ut til Mortensen. Dansken bredsidet ballen kontant inn i det venstre hjørnet.

Landslagspause

Nå venter en etterlengtet pause for eliteserielagene på grunn av den kommende landslagsperioden.

Neste oppgjør for Sarpsborg 08 er borte mot Sandefjord 18. juni. Molde skal på sin side ta imot Tromsø på Aker Stadion samme dato.