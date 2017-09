Sarpsborg 08 spolerte Vålerengas innflyttingsfest

Vålerenga tapte den første kampen på klubbens nye hjemmebane. Nå kan høsten bli en kamp mot nedrykk for Ronny Deila og co.

VÅLERENGA - SARPSBORG 08 1-2:

Vålerenga inviterte til fest da klubbens nye hjemmebane på Valle i Oslo ble innviet med Eliteseriekamp mot Sarpsborg 08 søndag.

Arenaen var farget rød og blå av de 17.011 fremmøtte og sjelden har Vålerenga Kjerke hørtes bedre ut, men så var det dette med fotballen, da.

Sarpsborg 08 kom nemlig ikke til hovedstaden med planer om å gi bort tre poeng i innflyttingsgave til Ronny Deila og hans menn.

Ole Jørgen Halvorsen og Krepin Diatta sørget med sine scoringer for at det var de, for anledningen gulkledde gjestene, som kunne ta med seg alle poengene hjem til Sarpsborg.

Da hjalp det lite at Magnus Lekven pyntet på resultatet med et trøstemål på overtid.

LITE IMPONERT: Kjetil Rekdal.

Rekdal om VIFs sesong: - Fiasko

Resultatet betyr at Vålerenga nå kun ligger to poeng over kvalikplass når siste tredjedel av sesongen gjenstår. Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal mener det ville vært tragisk hvis klubben skulle rykke ned nå.

- Det må være tragisk å åpne ny stadion og rykke ned. Det er faktisk realistisk når du ser klasseforskjellen mellom Sarpsborg og Vålerenga i førsteomgangen, og de har tøffe kamper i de kommende ukene, sier Rekdal på Eurosport.

Den tidligere landslagsprofilen mener Vålerengas innsats i serien må være for en fiasko å regne. Bare en cupfinale kan nå redde sesongen, mener Rekdal. Klubben møter nettopp Sarspborg 08 på hjemmebane i semifinalen om ti dager.

- Du hører hvor skuffet publikum er. De har ikke levert til fest. Høydepunktet i sesongen blir cupfinale og at de har åpnet stadionen. Seriespillet er en regelrett fiasko, vil jeg påstå, når de har satset så stort som de gjorde før sesongen og ligger der de ligger etter 20 serierunder. Det blir ikke lett å være Ronny Deila og resten av støtteapparatet hvis de får lite poeng i de neste rundene, sier Rekdal.

Drømmescoring

Det var også gjestene som spilte seg fram til kampens første målsjanse på Valle søndag. Ole Jørgen Halvorsen la ballen inn fra høyre og Patrick Mortensen fikk avslutte fra kort hold. Ballen gikk imidlertid i Robert Lundstrøm og ut over kortlinja.

Snaut midtveis i omgangen skulle Geir Bakkes menn få uttelling, og det var Ole Jørgen Halvorsen som skulle få æren av å sette inn det første eliteseriemålet på Vålerengas nye arena.

Det gjorde Sarpsborg 08-vingen på spektakulært vis.

Joackim Jørgensen la ballen inn i feltet, og Halvorsen dunket inn 0-1 på hel volley fra rundt 15 meter.

Fra vondt til verre gikk det for hjemmelaget da Samuel Kari Fridjonsson måtte forlate banen med skade noen minutter senere. Aron Dønnom erstattet islendingen.

SOLID: Krepin Diatta spilte en ny god match for Sarpsborg 08 søndag.

Diatta-show

37 minutter var spilt da Vålerenga spilte seg fram til sin første sjanse i kampen. Daniel Fredheim Holm skrudde inn et nydelig innlegg fra høyre, og Henrik Kjelsrud Johansen var nær ved å få pannebrasken på ballen.

Like før pause var Sarpsborg-stjernen Krepin Diatta nær ved å doble ledelsen for gjestene. Mortensen headet senegaleseren gjennom, men Adam Larsen Kwarasey var raskt nede og vartet opp med en god redning.

Etter en brukbar Vålerenga-sjanse etter dødball, vartet gjestene igjen opp med en stor sjanse før ti minutter var passert av den andre omgangen. Diatta la ballen ut til Joachim Thomassen, som ladet kanonen og banket ballen i stolpen fra 20 meter.

FOTBALLFEST: Vålerengas nye stadion var kledd for fest, men festen levde ikke opp til forventningene for hjemmepublikummet.

En snau time var spilt da det endelig skulle lykkes for Krepin Diatta. Mortensen var igjen servitør da 18-åringen alene med Larsen Kwarasey, trillet ballen i stolpen og inn.

På overtid reduserte Magnus Lekven til 1-2 for Vålerenga med en nydelig volley.

Resultatet betyr at Sarpsborg 08 gjenerobrer andreplassen på tabellen og ligger bare tre poeng bak Rosenborg før trøndernes møte med Strømsgodset i Drammen søndag kveld.

For Vålerengas del kan høsten bli en kamp om å overleve. For øyeblikket ligger laget på 12. plass, med bare to poeng ned til Kristiansund på kvalikplass.