Dansken har vært i startoppstillingen i samtlige fem serierunder denne sesongen, og har notert seg for to mål før mandagens toppoppgjør mot serieleder Rosenborg.

– Jeg tror og håper at vi sammen kan oppnå enda bedre resultater enn de vi allerede har å vise til. Jeg har tro på at vi har en skikkelig god og dyktig spiller- og trenergruppe som vi slett ikke har sett toppen av potensialet til enda. Jeg håper og tror vi nå er i en skikkelig god periode for Sarpsborg 08. Sammen håper jeg vi skal ta ytterligere steg. Jeg har troen på Sarpsborg 08, sier 28-åringen i en pressemelding.

Lund Nielsen har rikelig med erfaring fra både dansk og italiensk fotball, og har spilt i både Serie A og Serie B i Italia i Pescara, Hellas Verona og Perugia, før han kom til Norge fra danske OB før 2016-sesongen.

– Matti er en helt fantastisk person. I tillegg er han proff til fingerspissene. Matti vil være med på å videreføre den gode treningskulturen vi har jobbet fram og er også viktig på banen. En kvalitetsspiller som vi er kjempeglad for at har skrevet ny kontrakt. Det er en signalsignering for oss. Vi håper folk legger merke til denne signeringen, sier sportssjef Thomas Berntsen.

