Sarpsborg med borteseier over Lillestrøm

ANNONSE

LSK - SARPSBORG 08 1-2:

Lillestrøm må gå i borgertoget 17. mai under nedrykksstreken etter hjemmetapet mot Sarpsborg tirsdag.

Sarpsborg tok med seg alle poengene hjem til Østfold etter 2-1-seieren på Åråsen. Bortelaget startet best og hadde flere store målsjanser i første omgang, men ballen ble enten blokkert, reddet, gikk utenfor eller ble rotet bort på veien til nettet.

Like før halvtimen var spilt måtte Sarpsborgs Henri Toivomäki gå ut med det som så ut som en strekk. Inn kom Ole Jørgen Halvorsen, som ble sterkt involvert i Sarpsborgs ledermål knappe ti minutter senere.

Halvorsen fikk ballen på hjørnet av 16-meteren til Lillestrøm, og fyrte av gårde et skudd langs det våte Åråsen-gresset. LSK-keeper Arnold Origi ga en retur som havnet rett i beina til Kristoffer Zachariassen, som fra seks meter scoret et relativt enkelt mål.

Ingen skudd på mål

Sarpsborg kunne fort gått til pause med en større ledelse etter at Sarpsborg vartet opp med flere gode angrep. Mot slutten av omgangen kom Erton Fejzullahu løpende alene med ball på LSKs banehalvdel. Hakk i hæl kom to LSK-forsvarere som forstyrret kontringen såpass mye at Fejzullahu til slutt satte ballen til side for mål. Der burde sarpingene ha økt ledelsen.

Lillestrøm hadde ikke et eneste skudd på mål i løpet av de første 45 minuttene. Det nærmeste hjemmelaget kom i den første omgangen var et skudd fra veteran Frode Kippe som gikk halvannen meter på utsiden av mål.

LSK-keeper Origi mente Lillestrøm burde hatt et frispark i forkant av Sarpsborgs mål og ga dommer Martin Lundby klar beskjed om dette etter at pausesignalet hadde gått. For det ble han belønnet med gult kort.

Fikk ønsket oppfylt

– Jeg vil se et helt annet lag i annen omgang, sa LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport i pausen.

Erlandsen fikk sitt ønske oppfylt, for det var et langt friskere og farligere LSK-mannskap som kom ut på gresset. Plutselig dominerte de kanarigule, bet seg fast på Sarpsborgs banehalvdel og burde ha satt ballen i mål ved et par anledninger.

Bortelaget mistet helt rytmen og så frustrerte ut helt til det gjensto rundt 20 minutter. Da byttet Sarpsborg-trener Geir Bakke ut Erton Fejzullahu med Jonas Lindberg, og de blå fra Østfold kom sakte, men sikkert inn i kampen igjen.

Etter at hjemmelaget hadde misbrukt flere enorme målsjanser viste bortelaget hvordan man skal gjøre det. En corner mot første stolpe fant pannebrasken til Anders Østli, som stusset ballen videre mot bakre stolpe. Der sto Patrick Mortensen og satte ballen enkelt i mål.

Det så ut som kampen skulle ebbe ut med 2-0, men Lillestrøm fikk sitt trøstemål to minutter på overtid. Simen Kind Mikalsen kriget inn en redusering fra kloss hold.

– Fortjent

– Sarpsborg vant fortjent, sa LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport etter kampen. Han var ikke fornøyd med hvordan laget framsto i første omgang.

– Vi får ta med oss 2. omgang, den var OK. 1. omgang var dårlig, sa Erlandsen, som sier laget må løfte seg flere hakk mot Rosenborg på Lerkendal lørdag.

Sarpsborg-trener Geir Bakke synes laget hans framsto som smart og mener det hadde grei kontroll, selv da Lillestrøm presset på som verst i 2. omgang.

(©NTB)