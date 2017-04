Sarpsborg med full pott etter to kamper

ANNONSE

AALESUND - SARPSBORG 1-3:

Sarpsborg 08 har blitt spådd en god sesong i årets Eliteserie og Østfold-laget åpnet sesongen med seier mot Songdal.

Onsdag ble den gode åpningen fulgt opp med en ny seier, borte mot Aalesund. Det betyr at Geir Bakkes menn har full pott etter to runder.

Patrick Mortensen scoret to og Joackim Jørgsen ett for gjestene, mens Fredrik Carlsen satte inn trøstemålet for tangotrøyene.

- Vi er jævlig dårlige i egen boks. Vi er med for fullt, men slipper inn tre enkle mål. Altfor dårlig, sier målscorer Carlsen til Eurosport.

Det ble en fartsfylt første omgang i jugendbyen og de var gjestene fra Sarpsborg som tok ledelsen etter ni minutters spill i Aalesund.

Anders Trondsen, som var svært sentral for gjestene i første omgang, slo et presist innlegg inn i feltet og der var danske Patrick Mortensen på plass. Han brukte hodet klokt og stanget ballen inn i motsatt hjørne.

Ti minutter senere kom utligningen fra hjemmelaget. Edwin Gyasi fant Fredrik Carlsen og midtbanemannen banket inn 1-1 fra distanse.

Resultatet sto seg imidlertid bare noen minutter på Color Line stadion. Bare minutter senere kombinerte Trondsen og Mortensen på ny, og denne gangen fikk dansken foten på ballen og styrte den forbi keeper.

Rett før pause var Sarpsborg også nær ved å øke ledelsen. Sigurd Rosted slo en god ball opp og Jonas Lindberg avsluttet like utenfor mål.

3-1 skulle likevel komme før hvilen. Rett før pause fikk gjestene corner og Trondsen slo inn. I feltet fikk Joackim Jørgensen hodet på ballen og takket være svakt keeperspill av Andreas Lie, gikk ballen i nettet. Aalesunds Sondre Fet forsøkte å klarere på streken, men kunne ikke hindre scoring.

Sarpsborg fortsatte å styre kampen også etter pause og Lindberg fikk en ny god mulighet da han fikk stå alene i feltet å avslutte, men denne gang var AaFK-keeper Lie med på notene og reddet avslutningen mesterlig.

Aalesund var heller ikke ufarlige og i det 67. minutt slo Fredrik Carlsen en corner som Oddbjørn Lie var nær ved å stange i nettet. Bare en god Anders Kristiansen nektet Aalesund-kapteinen scoring med en redning.

Mål ble det ikke i andre omgang og det betyr at Sarpsborg har fått en pangstart på sesongen og ligger på andreplass etter to kamper.

