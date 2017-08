Mjøndalens cupeventyr er over: - Keeperen må ta den på sin kappe

19 år gammel innbytter ble Sarpsborgs helt.

MJØNDALEN - SARPSBORG 08 1-2:

Sarpsborg 08 har begeistret de fleste denne sesongen, med andreplassen i serien bak Rosenborg og til tider feiende flott fotball.

Tidligere i august solgte østfoldingene sin midtbanejuvel Anders Trondsen til nettopp Rosenborg, og mange fryktet at laget dermed solgte seg unna sjansene til å hente hjem edelt metall denne sesongen.

Men lørdag viste de blåkledde at de vil sørge for en suksessrik sesong. I kvartfinalen i cupen fikk Mjøndalen den starten de håpet på, da vertene tok ledelsen etter en halvtimes spill på Isachsen Stadion, men det sølvplasserte eliteserielaget slo tilbake.

2-1-seieren betyr at Sarpsborg er klare for semifinalen i cupen, og kan glede seg til en svært betydningsfull og spennende høst.

- De slo ut Godset, de slo ut Brann. Men det stopper mot Sarpsborg 08, konstaterte NRK-kommentator Christian Nilssen om 1. divisjonslaget Mjøndalen.

- Der svikter du!

Den avgjørende scoringen kom bare fem minutter før slutt, da innbytter Tobias Heintz rundlurte Mjøndalen-keeper Sosha Makani ved et frispark og limte ballen opp i krysset i keeperhjørnet.

- Der Makani, svikter du! utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen.

- Han er forbanna på muren, men jeg lurer på om du skal ta noe av skylda sjøl, istemte ekspertkommentator Tom Nordlie.

Etter å ha sett reprisen endret ikke den meritterte treneren mening om keeperens prestasjoner.

- Jeg ser ikke noe feil i den muren, Makani. Den må du ta på din kappe, mente Nordlie.

- Rusk i maskineriet

Sarpsborg-trener Geir Bakke innrømmer at laget til tider slet mot 1. divisjonslaget fra Nedre Eiker.

- Det er en innmari tøff arena å komme til, og vi fikk virkelig kjenne det i første omgang, sier Bakke til NRK etter kampen.

- I andre omgang synes jeg vi er gode, og jeg synes vi vinner fortjent til slutt. Vi har litt rusk i maskineriet, men vi har gutter som står på hele veien. Som er solide og harde oppi hodet.

Mjøndalen-sjef Vegard Hansen er en skuffet, men fattet, mann etter nederlaget.

- Dessverre holdt det ikke helt inn. Jeg synes vi gjorde en god innsats, vi hadde muligheten til å få nummer to i både første og andre, men det ville seg ikke helt i dag, sier Hansen til NRK.

- Vi møter et godt lag, de ligger på andreplass i Eliteserien.

Stor Askar-sjanse

Mjøndalen startet kampen best, og fikk også en ok mulighet etter bare to minutters spill, men Amahl Pellegrino dunket ballen på halv volley over mål.

STYGG DUELL: Tilskuerne holdt pusten da Ousseynou Boye gikk tilsynelatende livløs i bakken etter en duell med Sarpsborg-keeper Cupic, men senegaleseren kom seg heldigvis på beina igjen.

Etter et kvarters spill viste imidlertid Sarpsborg at de ikke hadde kommet til Buskerud for å gi fra seg en semifinalebillett. Ole Jørgen Halvorsen spilte frem Amin Askar, som plutselig var alene i bakrommet, men 31-åringens avslutning ble reddet mesterlig av Mjøndalen-keeper Sosha Makani.

Nå var det Sarpsborg som hadde overtatt initiativet i kampen, men slet med å trenge gjennom Mjøndalen-forsvaret. Og etter en drøy halvtime smalt det - i den andre enden av banen.

Vakker midtstopperscoring

Vetle Dragsnes slo ballen inn i feltet, der midtstopper Quint Jansen fikk ta ned ballen på brystet. Nederlenderen lå i luften da han fyrte av en akrobatisk avslutning, og limte ballen nede i lengste hjørne uten at Sarpsborg-keeper Stefan Cupic hadde mulighet til å gjøre noe.

Hele Isachsen Stadion eksploderte, og scoringen virket som en ekstra vitamininnsprøytning for vertene - om de noen gang skulle trenge det.

I minuttene etter 1-0-scoringen hadde Ousseynou Boye og Amahl Pellegrino hver sin sjanse til å øke ledelsen, men henholdsvis tverrliggeren og keeper Cupic sto i veien for Mjøndalen.

Å si at 1-0-ledelsen ved pause var fortjent, er ingen overdrivelse, og Sarpsborg var nødt til å heve seg etter hvilen for at ikke turen til Nedre Eiker skulle ende i en aldri så liten cupbombe.

Ropte på straffe

Gjestene så da også mer tente ut i starten av andre omgang, men slet igjen med å spille seg til de virkelig store sjansene.

I stedet ropte hele Isachsen Stadion på straffespark etter 63 minutter, da Pellegrino slo inn foran mål og Mathias Fredriksen gikk i bakken idet han skulle dytte ballen i mål.

Dommer Espen Eskås valgte å vinke spillet videre, og tre minutter senere så Sarpsborg sitt snitt til å utligne vertenes ledelse.

Innbytteren snudde kampen

Gjestene spilte seg rundt på venstre side, og Joachim Thomassen beveget seg inn i straffefeltet. Han slo ballen ut 45 grader, der Kristoffer Zachariassen ventet, og bergenseren bredsidet utligningen sikkert i mål til 1-1.

Kampen så ut til å gå til uavgjort og ekstraomganger, da målscorer Zachariassen skaffet gjestene frispark ute på venstre side.

Tobias Heintz hadde kommet inn for en skadet Jonas Lindberg drøyt midtveis i første omgang, og nå stilte 19-åringen seg opp for å slå innlegget.

Trodde alle.

I stedet rundlurte han Mjøndalen-keeper Sosha Makani, og limte ballen inn i krysset i keeperhjørnet til 2-1 for gjestene.

Mjøndalen svarte med å sette inn en spurt mot Sarpsborgs mål, men oppofrende gjester blokkerte det som kom av skuddmuligheter.

Dermed er Sarpsborg klare for semifinalen i cupen. Senere i kveld møtes Lillestrøm og Stabæk til kvartfinale nummer to.

