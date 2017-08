Den tyske klubben feirer en ny samarbeidsavtale med å by på en enorm runde med øl.

Den tyske klubben Schalke 04 skriver på sine nettsider at de gir bort en gratis øl til alle over 16 år som kommer på lagets første hjemmekamp denne sesongen.

Schalke sesongåpner hjemme mot RB Leipzig lørdag klokka 18:30.

Ifølge beIN Sports hadde den tyske klubben et tilskuersnitt på over 60.000 på sine hjemmekamper forrige sesong, så dette ligger an til å bli en kostbar runde med øl for Schalke.

Schalke spiller sine hjemmekamper på Veltins Arena, som er oppkalt etter bryggeriet C & A Veltins, og det er i forbindelse med 20 års-jubileumet for samarbeidet mellom klubben og bryggeriet, at stuntet gjennomføres.

De to forlenget nylig en avtale som gjør at fotballarenaen vil hete Veltins Arena frem til 2027.