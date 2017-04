Scheie om King: - Det å spille for Bournemouth kan ikke sammenlignes med Tottenham og Everton

ANNONSE

OSLO (Moderne/ Nettavisen): Arne Scheie har latt seg imponere av Joshua Kings prestasjoner for Bournemouth denne sesongen.

Den norske spissen har scoret 13 mål for klubben som i skrivende stund ligger på 15.-plass i Premier League.

- Kan ikke sammenlignes



Nettopp det at Kings mål har kommer for et lag som kjemper på nedre halvdel av tabellen, gjør nordmannens prestasjon enda større, mener Scheie. Kun Tottenhams Harry Kane og Evertons Romelu Lukaku har scoret flere mål i Premier League i 2017, enn den norske landslagsspissen.

- Det som gjør det så imponerende for meg, er at han spiller på et lag som ikke kan sammenlignes med de to andre (Tottenham og Everton), sa Scheie da King ble et tema under innspillingen av podkasten.

- Det er ikke lenge siden han ble utelatt fra en viktig landskamp. Nå er han en av de få stjernene på det norske landslaget, fortsetter den velkjente kommentatorstemmen.

Partiet der Scheie diskuterer Kings prestasjoner kan høres 35:05 ut i podkasten.

Scheie roser også Bournemouths manager Eddie Howe, og peker på at King ser ut til å kunne ha en god fremtid under Howes ledelse. Også Kings muligheter til å ta steget videre til en større klubb, blir diskutert i podkasten.

- Kommer det en klubb som har et potensial for å vinne noe, så er det jo klart at det er fristende å være med på. Bournemouth kan bli et middels pl-lag, men ikke noe mer. Så ærlige må vi være, slår Scheie fast.

- Den beste de kunne få

I tillegg til en lang prat om norsk fotball, ble også det norske landslaget et tema i studioet. Scheie, som har kommentert mer enn 100 norske landskamper for NRK, ble spurt om hva han syntes om ansettelsen av Lars Lagerbäck som Norges nye landslagssjef.

- Jeg tenker at det var den beste de kunne få. Det viktigste i fotball er jo å vinne kampene. Det har jo Lagerbäck vist at han kan, kommenterer Scheie og fortsetter:

- Så får vi se om det spillermaterialet han har tilgjengelig er godt nok til at Norge kan bevege seg til EM om tre år. Det har jo etter hvert blitt enklere å komme dit, så vi får håpe det. Når det gjelder VM i Russland i 2018 så har jo dessverre det toget gått, sier Scheie.

Partiet der Scheie diskuterer ansettelsen av Lagerbäck kommer 22 minutter inn i klippet.

