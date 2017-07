Se Eriksens drømmetreff da Spurs banket PSG

Spurs-profilen scoret perlemål, mens motstanderens keeper hadde en mørk kveld på jobb.

PARIS SAINT-GERMAIN - TOTTENHAM 2-4:

Edinson Cavani ga storsatsende Paris Saint-Germain en god start med scoring allerede etter seks minutter i treningskampen mot Tottenham i Orlando.

Men ledermålet ble satt fullstendig i skyggen av Christian Eriksens utsøkte langskudd fem minutter etterpå. Dansken dunket til med høyrebeinet fra nesten 30 meter.

Spurs-stjernens avslutning var umulig å gjøre noe med for PSG-målvakt Kevin Trapp. Ballen suste inn i mål via tverrliggeren og fikk flere enn Eriksen til å smile bredt.

- Det var et veldig viktig mål, for akkurat der og da følte vi at vi virkelig levde, kommenterte Tottenham-manager Mauricio Pochettino overfor klubbens nettsted i etterkant.

Trapp hadde ellers en meget svak kamp og var direkte skyld i Tottenhams 1-2 scoring seinere i første omgang. Tyskeren klarerte ballen rett i Eric Dier og måtte se kula forsvinne videre inn i nettet bak seg.

Javier Pastore ordnet 2-2 til pause. Også argentineren avsluttet strålende etter å ha skaffet seg masse rom med en skuddfinte.

Like etter sidebyttet ble Kevin Trapp utvist for å ta ballen med hendene utenfor 16-meteren.

En sluttspurt fra Spurs, med to fulltreffere i løpet av kampens siste ti minutter, ga til slutt en komfortabel seiersmargin for londonklubben.

Først scoret også Toby Alderweireld fra langt hold, før Harry Kane fikset en straffescoring like før full tid.