Seieren glapp for Everton like før slutt

Everton så ut til å snu kampen til seier, men like før slutt kom nedturen for Wayne Rooney og kompani.

EVERTON - APOLLON 2-2:

En marerittstart, en god midtdel, og en marerittavslutning sørget for at Wayne Rooney og hans Everton kun klarte 2-2 og uavgjort hjemme mot kypriotiske Apollon torsdag kveld.

Like før slutt så det ut til at Everton skulle klare å styre inn en 2-1-seier, men en sen scoring av Hector Yuste sørget for at Apollon tar med seg et viktig poeng på flyet tilbake til Kypros.

Forsvarstrøbbel



Everton fikk seg en kalddusj da kypriotene tok ledelsen etter 13 minutters spill. Fryktelig svakt forsvarsspill endte med at Adrian Sardinero fikk stå fullstendig uten markering foran Everton-målet. Der gjorde han alt riktig, og sendte gjestene i ledelsen.

Også gjestene slet i de bakre rekker, og etter tjue minutters spill fikk Wayne Rooney servert ballen på sølvfat med alt som hører med.

Høyreback Joao Pedro ble satt under kraftig press, og klarte ikke helt å finne den gode løsningen. I stedet forsøkte han en pasning tilbake til keeper Bruno Vale i håp om at det ville løse alle hans problemer. Vale fulgte ikke den tankerekken, og ble tatt på senga da pasningen kom. Ballen trillet forbi Apollon-keeperen og havnet i beina til Rooney.

Den rutinerte spissen trengte bare å fullføre løpet, for så å dytte ballen over streken i det åpne målet.

I ledelsen



Everton jaktet lenge på målet som ville sende dem i ledelsen, og etter 66 minutters spill, fikk de blåkledde uttelling.

Gylfi Sigurdsson serverte ballen til Nikola Vlasic med en lekker flikk. Den unge kroaten kom løpende alene mot keeper Vale, og satte ballen i mål på sikkert vis.

Vlasic ble hentet til Everton fra Hajduk Split i sommerens overgangsvindu, mens Sigurdsson ble hentet fra Premier League-kollegaene Swansea.

Rødt kort og scoring



Knappe fem minutter før slutt, ble det hele langt verre for Apollon da Valentin Roberge ble utvist etter å ha vært ufin mot Dominic Calvert-Lewin.

Med én spiller mer skulle man kanskje tro at Everton ville kvele resten av oppgjøret, men slik ble det ikke. I stedet gikk gjestene rett i strupen på Everton.

To minutter før slutt satte Hector Yuste inn 2-2-målet etter at et frispark ble slått inn i feltet foran Evertons mål. Der var Yuste sterkest, og stanget inn utligningen.

Like etter var Calvert-Lewin nær å sende Everton tilbake i ledelsen, men skuddet ble reddet av Vale på nydeligvis.

Mest sett siste uken