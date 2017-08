Selnæs god da Neymars PSG ble for sterke

Ole Selnæs (23) fikk ros da Saint-Etienne gikk på sesongens første tap borte mot PSG fredag kveld.

PSG - SAINT-ETIENNE 3-0:

PSG, som stilte til start med verdens dyreste fotballspiller Neymar, vant til slutt 3-0 mot Selnæs og Saint-Etienne etter scoringer av Edinson Cavani (2) og Thiago Motta.

Både Selnæs sitt Saint-Etienne og PSG hadde før fredagens møte full pott i ligaen, men nå har altså gjestene gått på sesongens første tap og blir stående på ni poeng etter de fire første serierundene.

Fikk ros

Selnæs spilte hele kampen for gjestene og fortsatte den gode sesongstarten på midtbanen til Saint-Etienne. Den norske landslagsspilleren var trygg med ballen og gjorde stadig en god jobb i det defensive arbeidet.

- Han har vunnet mange baller i kveld, var de rosende ordene fra den engelske kommentatoren på Viaplay.

Særlig Neymar fikk oppleve nordmannens arbeidsinnsats på nært hold. En rekke ganger stjal Selnæs ballen fra PSG-stjernen, noe som ble bemerket av flere på sosiale medier.

- Nå har Selnæs stoppa Neymar så mange ganger at jeg har mistet tellingen, skriver en av seerne på Twitter.

- Selnæs har Neymar i lomma, skriver en annen.

Den tidligere RBK-spilleren har spilt samtlige minutter for Saint-Etienne i de fire første rundene og virker å være totalt bankers på laget.

Selnæs' norske lagkamerat Alexander Søderlund er på sin side helt ute i kulden i Saint-Etienne og har gjort det klart at han er åpen for et klubbskifte før vinduet stenger. Spissen var heller ikke i troppen fredag kveld.

TO STJERNER MØTES: Den ene litt dyrere enn den andre, men fredag spilte Neymar mot Ole Selnæs og hans Saint-Etienne.

Kampens første mål kom etter 19 minutter, og det var på straffe PSG gjorde det. Neymar fant Edinson Cavani med en fin stikker, og i feltet ble spissen lagt i bakken av tidligere Celtic-spiller Saidy Janko.

Cavani tok straffen selv og var sikker som banken da han dunket inn 1-0 nede til venstre. Det var også stillingen midtveis.

Fem minutter ut i andre omgang ble oppgaven enda tøffere for gjestene. Marquinhos brystet en Neymar-dødball inn i feltet, og der kom Thiago Motta i full fart og satte inn 2-0 for vertene.

På overtid fastsatte Cavani sluttresultatet til 3-0 da han satte innlegget fra Thomas Meunier i mål fra kort hold. Det var spissens femte for sesongen.

Nå venter landslagspause, og der skal Selnæs slutte seg til den norske troppen. Søderlund, som gjorde en god innsats for Norge sist samling, ble ikke tatt ut denne gangen.

Votre Neymar il a fini dans la poche a Selnaes mais vasy on va rien dire — jjrmyy (@20h59_) August 25, 2017

Nå har Selnæs stoppa Neymar så mange ganger at jeg har mistet tellingen.. — Cowboypus🤠 (@Cashfan78) August 25, 2017

Selnaes <3 — Robin (@MrXELy) August 25, 2017

Selnaes tres gros match aussi #PSGASSE — Venskiz (@enzomynb) August 25, 2017

OLÉ "BUSQUETS" SELNAES — moi (@AdrienLdo) August 25, 2017

Neymar med 3 x bråstopp på 5 min i en blodfattig trønder der da. — Erik Selnæs (@ErikSelnes) August 25, 2017

