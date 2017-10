Selvmål sørget for norsk seier over Nord-Irland

Norge ble snytt for mål og straffespark, men slo likevel Nord-Irland på Ullevaal.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lars Lagerbäck og det norske landslaget visste at de ville få en tøff jobb med å score hjemme mot Nord-Irland.

Søndagens gjester hadde bare sluppet inn mål mot Tyskland så langt i VM-kvaliken, og slapp heller aldri inn mer enn ett mål i noen kamp under fjorårets EM i Frankrike.

Men det norske laget surfer på en positiv bølge etter 8-0-seieren over San Marino på torsdag, og en god kamp mot nordirene skulle krones med en fortjent scoring - da Stefan Johansens innlegg knappe 20 minutter før slutt tvang frem et selvmål av Chris Brunt.

Det holdt til tre poeng for Norge, og en svært positiv avslutning på VM-kvaliken med to seiere og 9-0 i målforskjell på de to siste kampene.

- Ikke alt er perfekt

- Kan dette være de to kampene som snur alt?

- Ja, det kan det absolutt være, svarer Norges kaptein, Stefan Johansen, i pressesonen på Ullevaal Stadion etter kampen.

- Vi vet at vi har en vei å gå, det er ikke alt som er perfekt. Men det er absolutt positivt at vi vinner jevne kamper som det her, sier Fulham-spilleren.

Han slo innlegget som førte til at Brunt satte ballen i eget nett, men bryr seg ikke nevneverdig om at han ikke ble kredittert for den avgjørende scoringen. Det er uvisst om Johansens innlegg var på vei mot nettet, men nordirenes venstreback feide all tvil til side ved å dunke den inn i målet.

- Nei, akkurat det driter jeg i, for å være helt ærlig. Vi vinner matchen, og hvem som scorer bryr jeg meg ikke noe om, sier Johansen til Nettavisen.

Og han skal være stolt over sitt lag, som i det fulle og det hele var bedre enn de nordirske gjestene på søndag. Det står i sterk kontrast til bortekampen mot samme lag i mars, i Lars Lagerbäcks debut som norsk landslagstrener, der det norske laget ble overkjørt av nordirene.

- Borte sto vi bare og så på, og de fikk lov til å gjøre akkurat som de vil. Vi hadde ingen variasjon i angrepsspillet, vi sto og slo lange baller mot to av Premier Leagues beste hodespillere. Det var meningsløst, sier Stefan Johansen.

- I dag smeller vi til i dueller og varierer angrepsspillet vårt, det var egentlig det som var den største forskjellen.

- Godt nok til play off

Dermed kan det norske laget gå ut fra VM-kvalifiseringen med et hevet hode, etter å ha avsluttet kvaliken med ni poeng på fire kamper. Nord-Irland får uansett spille play off, mens Tyskland allerede før kampen var sikret gruppeseieren.

Ekspertkommentator i Max, Kjetil Rekdal, mener at kvaliteten på det norske laget nå er god nok til å kunne kvalifisere seg til et mesterskap.

- Hadde vi hatt den samme krigerske innstillingen så hadde vi hatt en del poeng til, sa Rekdal underveis i kampen.

- Vi hadde neppe tapt i Nord-Irland, vi hadde garantert tatt poeng mot Asjerbajdsjan borte, Tyskland hadde vi nok tapt mot uansett borte hjemme og borte. Da hadde det plutselig vært playoff-plass. Det er ikke så mye som skiller, men vi må være gode nok hver gang.

Nordirsk tribunefest

Den første knappe halvtimen bydde på akkurat det mange hadde ventet seg i oppgjøret: To lag med en stram defensiv organisering, der noen måtte finne frem noe ekstraordinært for å bryte gjennom.

Det var det sjeldent noen som gjorde.

På gressmatta skjedde det lite underholdende, og på tribunene var det gjestene fra Nord-Irland som hadde det mest moro mens de hånet det norske publikummet for å lage lite lyd.

Så da «can you hear Norway sing, no, no, I can't hear a f****** thing» og «they're supposed to be at home» ble møtt med en enslig nordmanns hamring på tribuneplakatene på den andre enden av tribunen, ble det mottatt med rungende applaus og høylydt latter fra britene.

Men etter hvert skjedde det da også noe på banen også.

Meling med volleyforsøk

Før halvtimen var passert dro Alexander Sørloth seg innover banen og hamret løs fra farlig hold, men ballen endte langt oppe på tribuneradene.

Like etterpå var Markus Henriksen farlig frempå da han tråklet seg frem inne i feltet, men midtbanespillerens avslutning ble blokkert av det nordirske forsvaret.

DUELLER: Moi Elyounoussi i duell med nordirene, i en kamp som var preget av mye tette dueller.

Nå åpnet kampen seg mer, og det var de norske spillerne som tok initiativet på banen. To norske cornere endte begge med skuddmuligheter for venstreback Birger Meling i returrommet, og hans bredsideforsøk på volley var skumle - spesielt det første, som keeper Michael McGovern ikke så utgangen på og så vidt fikk slått videre til corner.

I motsatt ende av banen forsøkte Steven Davis seg fra langt hold, og Ørjan Nyland ga fra seg en unødvendig og skummel retur som han imidlertid fikk plukket opp selv.

Stefan Johansen prøvde seg også, med et frekt frispark fra kanten av 16-meteren, men igjen fikk McGovern slått til corner. Et norsk overtak ga likevel ikke flere sjanser, og lagene gikk målløse til pause.

Stygt balltap

Tre minutter etter hvilen kom kampens hittil største sjanse, og den kom til gjestene.

Håvard Nordtveit fikk et stygt balltap på egen banehalvdel, og Conor Washington satte fart mot mål. Han hadde bare keeper Ørjan Nyland foran seg, men i stedet for å avslutte sendte han ballen videre til innbytter George Saville, som sparket i bakken før han skjøt, og det norske forsvaret fikk blokkert.

- Det er sånne balltap vi ikke kan ha på dette nivået. Du ser at motstanderen er over oss med en gang, og da er vi veldig heldige at vi unngår 0-1, sa Max-kommentator Kjetil Rekdal.

Nordirene ropte på straffe, mens de norske laget i stedet gikk rett i angrep og satte ballen i mål. Dessverre, og ukorrekt, ble scoringen vinket av for offside.

Feilaktig annullering

Sander Berge skjøt fra 20 meter, og foran mål hev Tore Reginiussen seg frem og endret ballens retning. Keeper McGovern klarte likevel å redde, men på returen var Alexander Søderlund på plass og satte ballen i mål.

Dommeren annullerte imidlertid scoringen, og mente at Reginiussen sto i offside da han var borti ballen, men tv-bildene viste at kamplederen tok feil.

- Det er vanskelig for linjedommeren å se, men det er ikke offside. Vi ser hvor flinke Nord-Irland er til å rykke ut, men der har de flaks, sa Kjetil Rekdal.

- Det er forsåvidt grunn til å forsvare linjemannen litt, han ser jo bare en haug med røde trøyer der inne, istemte hovedkommentator Kenneth Fredheim.

Klønete selvmål

Norge fortsatte å presse, og fortjente etter hvert å ta ledelsen. Rekdal mente at vertene ble snytt for straffespark på et hjørnespark like etter, da Alexander Søderlund gikk i bakken inne i feltet.

- Det er en real brytekamp inni der, det er ikke bare norske spillere som går over ende der inne. Det der er straffespark, sa Rekdal.

- Det er klart det. Søderlund blir revet ned. Han prøver å komme seg løs, og blir revet ned. Det skal dommeren se, tordnet ekspertkommentatoren.

Men den norske scoringen skulle komme til slutt.

Etter 71 minutter ble Stefan Johansen spilt fri på venstrekanten. Kapteinen var nesten helt nede ved dødlinja da han fikk slått inn, men ballen fikk likevel en fin bue over keeper mot bakerste stolpe. Der ventet Chris Brunt, som på klønete vis satte den i eget nett.

SELVMÅL: Chris Brunt skyter ballen i eget nett, og Norge leder 1-0 på Ullevaal.

- Jeg tror det er keeperen som knoter det til, han står litt langt fremme. Vi klarte å legge det presset, og fikk Nord-Irland til å gjøre en avgjørende feil, konstaterte Kjetil Rekdal.

Store sjanser til Nord-Irland

Nordirene fulgte opp med et massivt press mot det norske målet, men fikk ikke uttelling. Til tider var det ganske kaotisk innenfor den norske 16-meteren, men både oppofringsvilje og litt flaks hindret gjestene å få ballen i mål.

Seks minutter før full tid fikk innbytter Saville en enorm mulighet til å utligne, da ballen datt ned i beina hans etter et hjørnespark, men spissen blåste ballen over mål.

Norge ble likevel snytt for en scoring i sluttminuttene da Søderlund hamret ballen i mål langt inne på overtiden. Han mottok ballen fra Alexander Sørloth, som hadde fått ballen i offside. Linjedommeren vinket likevel ikke, men ble overstyrt av hoveddommer

Der hadde han rett, men bildene viste at Sørloth mottok ballen fra en nord-irsk spiller får han spilte fri Søderlund. Dermed skulle målet ha stått for Norge.

1-0-seieren betyr likevel at Norge avslutter med tre seiere på sine fire siste kamper i VM-kvalifiseringen, og selv om det ikke blir VM-sluttspill på oss neste sommer, tar Lars Lagerbäcks menn garantert med seg selvtillit og fornyet tro på mesterskapsdeltakelse inn i neste kvalifisering.

