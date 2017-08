Sendte LSK nærmere Ullevaal med perlescoring

Lillestrøm er klar for kvartfinale i cupen etter en søkkvåt forestilling mot Tromsø på Åråsen. Den store helten ble nykommer Marco Tagbajumi (29).

LILLESTRØM - TROMSØ 1-0:

ÅRÅSEN STADION (Nettavisen): Spissen, som nylig ble kjøpt fri fra Godset ut sesongen, ble matchvinner med sin scoring en halvtime før slutt.

Tagbajumi møtte et innlegg fra Simen Kind Mikalsen med hodet og stupheadet inn 1-0 for gultrøyene på vakkert vis.

Scoringen kom også i Tagbajumis Åråsen-debut, og 29-åringen har dermed fått en glimrende åpning på Åråsen-karrieren som LSK-spiss.

Men det var lenge usikkert hvilket lag som skulle trekke det lengste strået på Romerike onsdag kveld.

Store Tromsø-sjanser



På en regntung men overraskende god gressmatte var det Tromsø som skapte kampens første målsjanse. Hurtige Mikael Norø Ingebrigtsen (21) ble spilt flott gjennom av Morten Gamst Pedersen, men alene med Arnold Origi i LSK-målet skjøt unggutten utenfor fra skrått hold.

Lillestrøms bakre firer lærte ikke av den grunn, for bare minutter senere var det Thomas Lehne Olsen som lurte offsidefella og kom alene gjennom. Heldigvis for LSK hadde spissen et dårlig sistetouch og klønet ballen ut av banen under hardt press fra Marius Amundsen.

Hjemmelagets første sjanse kom først etter 20 minutter, men den var til gjengjeld stor. Mats Haakenstad dro seg fint rundt på kanten av 16-meteren og skar inn i boksen. Pasningen 45 grader ut i boksen traff Simen Rafn, men den tidligere FFK-spilleren bommet på ballen da han skulle sette den i mål. Rafn ropte på straffe i situasjonen, men dommer Tore Hansen vinket spillet videre.

Reddet på streken

Tromsø var friske før hvilen og fortsatte å lage farligheter foran Origi i LSK-buret. En corner fra Gamst Pedersen traff hodet til Simen Wangbarg et kvarter før pause, og headingen var på vei mot nettmaskene. Lillestrøms redningsmann på streken var den 19 år gamle nykommeren Charles Chinedu Ezeh.

Begge lagene hadde sine småfarligheter det siste kvarteret før pause, men lagene var like langt da dommeren blåste av etter de første 45 minuttene.

Andre omgang var bare ti minutter gammel da LSK-nykommer Marco Tagbajumi (29) sendte Åråsen til himmels med sin første scoring for klubben.

Kampen flatet litt ut etter scoringen, og det gikk lenger mellom høydepunktene. Men ti minutter før slutt kunne Erling Knudtzon avgjort kampen da han fikk ballen 45 grader ut av Tagbajumi. Dessverre for LSK skjøt spissen over.

Nå venter kvartfinalen



Tromsø klarte aldri å svare på LSKs scoring, men to minutter på overtid var LSK heldige som ikke måtte hente ballen ut av eget nett. Gjestene skapte en farlig trippelsjanse, men Arnold Origi fikk ryddet unna.

Kampen ebbet da ut på 1-0 til gultrøyene, som dermed er videre til cupens kvartfinale.

Den skal ifølge hovedterminlisten spilles 27. august. Hvilke lag som møter hvem blir klart etter Vålerenga spiller mot Elverum på Ullevaal torsdag kveld.

Nå venter eliteserierunde på begge lag til helgen. Lillestrøm reiser til Marienlyst for å møte Godset på søndag, mens Tromsø skal spille borte mot Vålerenga dagen etter.