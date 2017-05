ANNONSE

Henning Berg fikk ikke feire seriegull med sitt Videoton. Den gamle storklubben Honved vant lørdagens seriefinale 1-0.

Videoton måtte vinne lørdagens bortekamp i Budapest for å bli mester. Lagene hadde like mange poeng før den siste runden.

Videoton hadde best målforskjell og var best på innbyrdes oppgjør, men i Ungarn er det antall seirer som avgjør ved poenglikhet, og der var Honved foran.

Bergs lag greide aldri å score målet som ville satt laget i førersetet i tittelkampen.

Etter en time scoret i stedet Marton Eppel for Honved, og da ble oppgaven for stor for gjestene fra Szekesfehervar.

For Honved-fansen ble den aller siste kampen på Bozsik-stadion en kjempefest. Honved ble seriemester for 14. gang, men for første gang siden 1993, og klubbens italienske trener Marco Rossi kunne feire med spillerne.

Videoton er blitt ungarsk seriemester to ganger, i 2011 og 2015, men det ble bare sølv i år.

