Sevilla brøt barriere med mål i «Drillo-stil»

LAS PALMAS - SEVILLA 0-1:

Suksesstrener Jorge Sampaolis bytter var sentrale da Sevilla kjempet til seg alle poengene på Kanariøyene mot Las Palmas.

Joaquín Correa ble kampens eneste målscorer søndag. De hjemmesterke vertene så lenge ut til å holde tredjeplasserte Sevilla unna, men ti minutter før slutt satte Correa inn 1-0-målet.

Etter et langt utspill fra keeper Sergio Rico fant veien til argentinske Correa, via en stuss i bakrommet fra Vicente Iborra. Kantspilleren fullførte angrpet med å sette inn sitt første La Liga-mål.

Scoringen kom bare tre minutter etter at Correa hadde erstattet Wissam Ben Yedder. Også Iborra ble byttet inn på banen i løpet av den andre omgangen.

At Sevilla scorer mot slutten av kampene sine bør imdlertid ikke overraske. Klubben har sikret seg flere poeng enn alle andre i La Liga takket være scoringer i de siste 15 spilleminuttene.

(artikkelen fortsetter under)

15 - Sevilla are the side with most points won with goals scored in the last 15 minutes of games in La Liga this season. Tenacity. pic.twitter.com/JZNNYDooJc