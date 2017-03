Singh nærmer seg polsk klubb

ANNONSE

Harmeet Singh (26) og Molde ble tidligere i vinter enige om å avbryte kontrakten, som opprinnelig strakte seg fram til sommeren. Partene var enige om at Singh skulle finne seg en ny klubb i vinter, men siden ingenting skjedde innenfor det internasjonale overgangsvinduet i vinter, ble partene enige om å avbryte kontrakten.

Den siste tiden har Singh vist seg fram for den polske klubben Wisla Plock, som ligger på 10.-plass i den polske eliteserien.

Ifølge polske Eurosport gjennomfører nordmannen den medisinske testen mandag og blir presentert om kort tid.

Singh forlot Molde også sist vinter, den gang til danske FC Midtjylland, men returnerte til Molde etter kort tid av personlige grunner. Han har også et kort opphold i nederlandske Feyenoord bak seg. Nå får han altså en ny mulighet til å vise seg fram i utlandet.

26-åringen har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge og var med på U21-laget som tok EM-bronse i Israel i 2013. Midtbanespilleren står med 7 A-landskamper for Norge og har totalt spilt 180 kamper for Molde og Vålerenga i eliteserien.

