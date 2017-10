Sjansefest mellom Real Madrid og Tottenham

Enorme prestasjoner i begge ender av banen da Real Madrid og Tottenham møttes i toppkamp i gruppe H.

REAL MADRID - TOTTENHAM 1-1:

Tottenham fikk en strålende start på kampen, men Cristiano Ronaldo sørget for 1-1 like før pause.

Portugiseren var iskald fra straffemerket, etter at Toni Kroos hadde blitt lagt i bakken av Serge Aurier.

Etter en sjansefest mellom de to, endte det til slutt uavgjort og dermed med ett poeng til hver av de to lagene.

- Praktredning

I et oppgjør preget store målsjanser og til tider brennhett angrepsspill, var det en gulkledd franskmann som ville blande seg inn i kampen om tittelen som banens beste. Hugo Lloris gjennomførte en imponerende kamp i møte med Real Madrids stjernegalleri, og spesielt en inngripen knappe ti minutter i den andre omgangen fikk Viasat-kommentator Petter Veland til å sperre opp øynene.

- En praktredning, oppsummerte Viasat-kommentator Petter Veland da han fikk se redningen.

Real Madrid kom nemlig fryktelig nært sitt andre mål for kvelden.

En heading fra Karim Benzema så ut til å finne veien inn i Tottenham-målet, men en imponerende blokkering fra Lloris hindret scoring. Spurs-keeperen kastet seg til siden, men fikk brukt beina til å hindre franskmannens heading på utsøkt vis.

Se praktredningen i vinduet under.

Også Real Madrids målvakt, Keylor Navas, høstet ros for sine prestasjoner tirsdag kveld. Blant annet stoppet costaricaneren Harry Kanes avslutning på utsøkt vis.

- Fernando (Llorente) kom med en fantastisk pasning, og jeg timet løpet mitt perfekt. Jeg trodde jeg hadde gjort alt rett, men noen ganger gjør keeperne strålende redninger, og det var nettopp det han gjorde. Han fikk fingertuppene på den, sier Kane til Viasat.

- Jeg synes laget gjorde en god prestasjon, og vi er godt fornøyde med uavgjort. Dette viser hvor langt vi som lag har kommet på tre-fire år. Vi reiser hjem tilfredse, fortsetter Tottenham-spissen.

- Dette var en kamp for keeperne. Det er vanskelig å score mål, og vi gjorde alt vi kunne, men klarte ikke flere i dag. Vi ønsket å holde nullen også, men noen ganger klarer du det bare ikke. Jeg er sikker på at vi lykkes bedre i framtiden, sier Real-keeper Navas.

Enorme målsjanser

Tidlig i den første omgangen kom hjemmelaget til en enorm dobbeltsjanse. Først stanget Cristiano Ronaldo ballen i stolpen, før Karim Benzema, som fikk returballen i beina, sendte ballen til side for det nærmest åpne Tottenham-målet.

Etter 17 minutters spill var Ronaldo frempå igjen, men skuddet fra den portugisiske superstjernen snek seg like uten for målet til Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Få minutter senere var det gjestenes tur til å markere seg. I duell med Casemiro gikk Tottenhams Fernando Llorente i bakken. Tottenham-spillerne ga klar beskjed om at de ønsket seg et straffespark for situasjonen, men dommer Szymon Marciniak lot fløyta være urørt, og lot spillet gå videre.

Tottenham tok ledelsen

Selv om hjemmelaget hadde spilt seg til de største målsjansene, var det londonlaget som kunne juble for scoring.

Et innlegg fra Serge Aurier endte i beina til Harry Kane. Engelskmannen slo til med en leken hælflikk, før ballen gikk via Raphael Varane, og videre inn i målet bak keeper Keylor Navas.

SCORET: Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 mot Tottenham.

Ronaldo utlignet

Noen få minutter før pause vartet Real Madrid opp med strålende angrepsspill. Det endte med at Toni Kroos fikk en god pasning før han ble klippet ned av Serge Aurier inne i Tottenhams sekstenmeterfelt.

Denne gangen var dommer Marciniak klar, og markerte for straffespark til de hvitkledde fra Madrid.

Straffesparket tok Ronaldo seg av, og da Lloris kastet seg til den ene siden, sendte Ronaldo ballen til det åpne hjørnet av Spurs-målet.

Jaktet seieren

Etter hvert som klokka tikket mot 90 minutter, fortsatte de to lagene jakten på seieren. Både Harry Kane og Christian Eriksen kom seg til store målsjanser for gjestene, mens Karim Benzema og Cristiano Ronaldo gjorde det samme for hjemmelaget.

Fellesnevneren var at ingen av dem klarte å sette inn det avgjørende målet, og dermed endte det til slutt 1-1.

