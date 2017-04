Sjekker koblinger til islamistisk terror etter Dortmund-eksplosjoner

ANNONSE

Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung undersøker politiet nå en islamistisk kobling til eksplosjonene som rammet Borussia Dortmunds spillerbuss tirsdag.

Avisen hevder at brevet som ble funnet på åstedet starter med «i Allahs navn» og kobler eksplosjonene til angrepet på et julemarked i Berlin i fjor.

I brevet står det også at Tysklands involvering i Syria er ansvarlig for drap på muslimer og at idrettsstjerner og andre tyske kjendiser nå står på IS' dødsliste.

Politet undersøker nå om brevet er autentisk eller om det brukes for å dekke over det virkelige motivet.

Det tyske nyhetsbyrået DPA melder onsdag at politiet også undersøker venstreradikale miljøer.

Onsdag formiddag orienterte politiet også om at ytterligere et brev har dukket opp, der noen tar på seg ansvaret for eksplosjonene. Dette ble publisert på internett tirsdag kveld og spredte seg raskt.

Ifølge politiet kan brevets ordlyd tale for at det stammer fra det anti-fascistiske miljøet. Der hevdes det at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.

Det er heller ikke klart om dette brevet er autentisk.

Bakgrunn

Tre sprengladninger detonerte tirsdag klokka 19.15 da spillerbussen til Borussia Dortmund kjørte fra hotellet med spillerne mot stadion for å spille kvartfinale i mesterligaen.

Politimannen eskorterte og kjørte foran bussen. Han ble såret i eksplosjonene, og fikk både fysiske skader og sjokkskader og kan ikke jobbe inntil videre, opplyser politiet.

Det ble tirsdag kjent at den spanske forsvarsspilleren Marc Bartra fikk skader i høyre håndledd og ble operert for dette tirsdag kveld.

Kampen som skulle vært spilt tirsdag 20.45 ble utsatt til 18.45 onsdag.

Spiller for Bartra

Borussia Dortmund-kaptein Marcel Schmelzer er klar på at det tyske laget går på banen onsdag kveld med skadde Marc Bartra i bakhodet.

Bartra pådro seg skader da tre sprengladninger gikk av ved Dortmunds spillerbuss tirsdag kveld. Noen timer etter angrepet ble spanjolen operert for et brudd i håndleddet. I tillegg fikk han påvist flere fremmedlegemer i armen.

- Vi er alle i sjokk, og våre tanker er hos Marc. Vi håper at han kommer seg raskt på beina, sier kaptein Schmelzer til klubbens nettsider.

Forsvarsspiller Bartra ble truffet av glass-splinter da en rekke vinduer ble blåst ut i eksplosjonen i forkant av tirsdagens mesterligakvartfinale mot Monaco. Kampen ble utsatt og spilles onsdag kveld.

- Den rådende stemningen i troppen synes å være at "nå spiller vi denne kampen for Marc", sier Schmelzer.