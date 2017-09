Sjokkerte Island med utrolig drømmemål: - Du store all verden!

Alexander Ring vartet opp med et vakkert frisparkmål mot Island.

FINLAND - ISLAND 1-0:

Island har de siste årene inntatt en imponerende posisjon i europeisk fotball, og sånn sett var det ventet at Finland ville få det tungt mot islendingene lørdag kveld.

Et drømmemål fra Alexder Ring sørget dog for at de tre poengene ble igjen i finske Tampere i VM-kvalifiseringen.

Etter åtte minutters spill fikk hjemmelaget frispark. Ring tok seg av frisparket, og banket like gjerne ballen i mål via tverrliggeren. Drømmetreffet begeistrt Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

- Du store all verden, utbrøt Klem da Ring sendte ballen i mål.

-To skritts fart, og bang! Tverrliggeren og ned. Rett og slett en kjempescoring, oppsummerte Klem da han hadde fått summet seg litt.

Etter en times spill tok Island grep da Rurik Gislason erstattet tidligere Brann-spiller Birkir Mar Sævarsson. Det ble ikke noe drømmebytte, og etter å ha vært på banen i 13 minutter ble Gislason belønnet med et gult kort. Tre minutter senere var han på nytt i aksjon, noe som endte med at innbytteren ble vist sitt andre gule kort for kvelden, og dermed måtte forlate banen.

DRØMMEMÅL: Alexander Ring (midten) scoret et utsøkt mål mot Island.

Selv med en utvist spiller, klarte Island å hente frem en skikkelig sluttspurt. Men hverken Jon Dadi Bödvarsson, Björn Bergmann Sigurdarson eller Birkir Bjarnason klarte å sette ballen i mål.

Dermed stakk Island av med en imponerende skalp, og ikke minst de tre poengene. Det betyr at Finland er i ferd med å distansere Kosovo i kampen om å ikke ende sist i kvalifiseringsgruppen.

Island lå før lørdagens kamp på andreplass i sin gruppe i VM-kvalifiseringen, kun slått av Kroatia. Tapet åpner for at Tyrkia eller Ukraina nå kan ta steget forbi islendingene i kvalifiseringen.