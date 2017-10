Sjokktap for West Ham: - Er dette takk og farvel til Bilic?

Brighton knuste West Ham på bortebane.

WEST HAM - BRIGHTON 0-3:

West Ham gikk på et braktap hjemme mot Brighton i Premier League fredag kveld. Londonklubben står dermed fortsatt kun med to seire så langt denne sesongen i ligaen og blir stående med sine åtte poeng.

Glenn Murray scoret to mål for gjestene fra badebyen, mens José Izquierdo også fant nettmaskene for Chris Hughtons menn.

- Spørsmålet er, er dette takk og farvel til Slaven Bilic? spurte TV 2-kommentator Kasper Wikestad mot slutten av kampen.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tror kroaten nå er ferdig.

- Det tror jeg, absolutt, at han er ferdig som manager. Han har fått veledig mange sjanser, veldig mye fordi han er så godt likt. Eierne liker ham, supporterne liker ham, det er en rar situasjon. Alle liker jo denne fyren her, men det er noen solide brister i hele greia. Hva er fotballfilosofien hans? Hvorfor klarer han ikke å snu motgang over tid? Hvorfor blir de ydmyket så mange ganger på hjemmebane? sier han.

Kroaten har vært under press i West Ham i lengre tid og fredagens 0-3-tap kan fort være dråpen som får begret til å renne over for eierne.

Brighton hadde kun scoret ett bortemål i Premier League før fredagens møte med West Ham, men på London Stadium løsnet det skikkelig.

1-0 kom allerede etter ti minutters spill. Pascal Gross slo et presist frispark inn i boksen og Murray fikk stå alene og heade inn ledelsen.

Etter scoringen satte West Ham inn jakten på en utligning, men til tross for flere store sjanser, var det i stedet gjestene som doblet rett før pause.

Et godt stykke inn i overtiden tok nemlig Izquierdo ansvar. Han dro seg innover i banen og banket ballen opp i motsatt hjørne, bak Joe Hart.

Kvarteret før slutt satte Brighton spikeren i kista. Murray ble lagt i bakken av Pablo Zabaleta inne i feltet og tok selv straffen. De satte han i mål.

Resultatet betyr at Brighton nå er oppe på en foreløpig tiendeplass i Premier League. Nykommerne har kapret 11 poeng på ni kamper.

