Skadd Dortmund-stjerne forteller om skrekkminuttene

Marc Bartra ble skadd i bombeangrepet mot Borussia Dortmunds spillerbuss i april. Nå har han for første gang stilt opp til et lengre intervju om den skremmende opplevelsen.

Dortmund-spillerne var på vei til mesterligamøtet med Monaco 11. april da spillerbussen ble rammet av flere eksplosjoner. Bartra ble truffet av glasskår da flere vinduer ble blåst ut, og han pådro seg et brudd i håndleddet.

- Det kom et voldsomt smell, og etterpå følte jeg en varm trykkbølge og voldsomme smerter i armen min, sier Bartra i et intervju med den tyske storavisen Bild.

- Det ringte i ørene mine. Jeg kunne ikke se noen ting. Det eneste jeg hørte var ringingen i ørene og skrikene til Roman, Nuri og «Schmelle» (lagkameratene Roman Bürki, Nuri Sahin og Marcel Schmelzer), fortsetter spanjolen.

Bartra fikk beskjed om å komme seg ned på gulvet i bussen.

- Først var jeg helt paralysert. Jeg klarte ikke å røre meg. Blod dryppet i tillegg fra armen min, sier forsvarsspilleren.

Hadde flaks

26-åringen og en politimann var alene om å bli skadd i bombeangrepet. Minnene sitter fortsatt friskt i Bartras hode.

- Jeg kjente en eim av krutt, sier Bartra, som tilbrakte fire dager på sykehus etter episoden.

Lagkameratene spilte kampen mot Monaco dagen derpå og tapte 2–3.

- Jeg var skrekkslagen. Alt jeg tenkte på var datteren min. Jeg ønsket bare å overleve, sier Bartra.

Spanjolen hevder han var sikker på at han ville besvime av smertene i armen.

- Fysioterapeuten vår, Swantje, var der. Hun slo meg i ansiktet og ropte at jeg måtte holde meg våken. Hun sprayet vann i ansiktet på meg. Alt sammen tok ti minutter, men det føltes som flere timer, sier Bartra.

Trodde karrieren var over

Ingen i Dortmund-bussen følte seg trygge på at det ikke kunne komme flere angrep.

- Usikkerheten var aller verst, medgir Bartra.

Spanjolen har også latt seg intervju av fotballmagasinet Kicker. Der innrømmer han at han i minuttene etter eksplosjonen trodde at fotballkarrieren var over.

- Jeg trodde aldri jeg kom til å spille igjen. Da legen etter operasjonen sa at jeg kom til å være tilbake på banen i løpet av en måned, var det ubeskrivelige og gode nyheter, sier Dortmund-profilen.

Mannen bak angrepet, en 28-åring med tyskrussisk opprinnelse, skal ha hatt et ønske om å ramme verdien på Dortmund-aksjen og på den måten tjene penger.

