Skadeproblemer for King og Elyounoussi

Mohamed Elyounoussi måtte ut etter en smell i leggen, mens Joshua King pådro seg problemer i låret

Både Mohammed Elyounoussi og Joshua King pårdro seg skader i torsdagens 8-0-seier mot San Marino i VM-kvalifiseringen.

King sier til VG at han nå er usikker foran Nord-Irland-kampen søndag.

- Det er sårt. Jeg har slitt litt de to siste ukene og nå ble det litt for mye. Jeg merket noe og tar ingen sjanser. Vi skal komme hjem og vurdere om jeg kan spille kampen på søndag, men jeg tviler på at jeg blir klar.

Elyounoussi på sin side er litt mer positiv.

- Akkurat nå kjennes det litt stivt ut, men kommer seg nok. Jeg fikk et spark da en av deres spillere kom på etterskudd. Med litt is tror jeg det går i orden til søndag, sa Elyounoussi til NTB.

Han hadde ispose på beinet da han møtte pressen etter oppvisningen i San Marino.

Tre ganger, to på nydelige frispark, scoret «Moi» i 8-0-seieren. King noterte seg for to scoringer i samme kamp.

- Jeg har aldri det, erkjente Elyounoussi om han noen gang hadde møtt enklere motstand på A-nivå.

Norge ledet 4–0 til pause, men roet det aldri ned etter sidebyttet, selv om San Marino ba om «nåde», noe som er nokså vanlig i italiensk Serie A.

- Vi gikk ut til 2. omgang som om det sto 0-0. Vi hadde full motivasjon til å vinne kampen (med stil) og vise at vi ville revansjere oss etter 0-6-kampen (mot Tyskland sist), sa torsdagens tremålsscorer.

