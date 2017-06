Skadet Ajer stod over Celtics første treningskamp

ANNONSE

19-åringen har nemlig pådratt seg en liten skade som gjorde at han ikke fikk prøve seg i Celtics første treningskamp under sesongoppkjøringen.

Klubben har ikke opplyst om hva slags skade det dreier seg om, men ifølge Ajers agent, Tore Pedersen, skal det ikke være snakk om noe alvorlig.

- Det er bare en bagatell. De valgte å ikke ta noen sjanser, forteller Pedersen til Nettavisen.

Rodgers sønn fikk spilletid



Onsdag ble det 1-0-seier til Celtic mot BW Linz etter scoring av James Forrest.

I Skottland har kampen fått oppmerksomhet ettersom Celtic-manager Brendan Rodgers ga sin klubbløse sønn Anton spilletid i oppgjøret.

- Vi hadde et par skader med Eboue Kouassi og Kristoffer Ajer, samt to andre, forteller Rodgers, ifølge skotske The Sun.

- Som følge av at vi var litt få, fikk han (Anton) muligheten til å komme innpå, forklarer Celtic-sjefen.

Uviss fremtid for Ajer

Nå gjenstår det å se om Ajer blir å se på banen for Celtic senere denne uken under treningsleiren i Østerrike.

Som Nettavisen skrev tidligere denne uken, er det foreløpig usikkert om Ajer blir værende i Celtic denne sesongen eller om han drar på et nytt utlån.

- Planen er at jeg skal tilbake til Celtic. Jeg skal ha «pre-season» der og så skal jeg se hvordan det går. Forhåpentligvis leverer jeg på et godt nivå og da får vi se hvor det bærer, sa Ajer til Nettavisen nylig.