Skadet Fredheim Holm mister store deler av sesongstarten

ANNONSE

Fredag hentet Vålerenga Muhamed Keita på lån fra Lech Poznan, gjennom en avtale som binder kantspilleren til osloklubben ut juni 2017.

I Vålerenga blir han en direkte erstatter for Daniel Fredheim Holm, som fredag bekrefter overfor Nettavisen at han mister seriestarten i norsk fotball med en korsbåndskade.

Skaden pådro han seg på trening tirsdag denne uken.

- Snakk om seks uker

- Ja, jeg har fått meg en skade. Jeg har ikke røket korsbåndet, men strukket bakre korsbånd, forteller Vålerenga-spissen til Nettavisen.

- Hvor lenge setter det deg ut av spill?

- Det kommer litt an på, men det har vært snakk om seks uker. Så får vi se, det er litt forskjellige beskjeder fra person til person, svarer 31-åringen.

Han innrømmer at skaden kommer ubeleilig, med seriestarten i Eliteserien bare én uke unna.

- Selvfølgelig er det kjipt. Det nærmer seg viktige kamper, og man vil alltid være klar når alt begynner. Heldigvis var det ikke noe verre, og det er mange kamper igjen når jeg er tilbake, sier Fredheim Holm.

Skadeplaget

Oslo-gutten har vært mye plaget av skader i sin karriere, og mistet et helt år da han ble operert for en hofteskade i 2009. I 2015 mistet han to måneder av sesongen med en kneskade.

Korsbåndskaden som 31-åringen nå har pådratt seg, skjedde på Vålerenga-feltet.

- Det var i en duell på trening, i en helt vanlig spillsituasjon, sier Fredheim Holm.

Vålerenga serieåpner hjemme mot Viking på Ullevaal Stadion mandag 3. april.

Her limer stjernen ballen i krysset i avskjedskampen: