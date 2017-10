Skandalebilder i brennhett oppgjør mellom Everton og Lyon

Det brøt ut full slåsskamp mellom de to lagene da Everton tapte på hjemmebane.

EVERTON - LYON 1-2:

Etter rundt en times spill i oppgjøret mellom Everton og Lyon i Europa League torsdag kveld brøt det ut i full slåsskamp mellom spillerne på Goodison Park.

Det hele startet da Everton fikk corner og Lyon-keeper Anthony Lopes kom ut og fanget ballen foran nesa på Everton-kaptein Ashley Williams. Stopperen svarte med å dytte til keeperen, så han ramlet inn i reklameskiltene bak mål. Lyons spillere reagerte naturlig nok voldsomt på Ashleys oppførsel.

STARTET BRÅKET: Denne duellen mellom Ashley Williams og Anthony Lopes startet bråket mellom de to lags spillere.

Dramatisk



En rekke spillere braket sammen ute ved sidelinjen og Ashley var sentral i tumultene. Veteranen så ut til å dele ut et par slag inne i klyngen av spillere og det var totalt kaos.

- Det er helt ute av kontroll på Goodison, utbrøt Eurosports kommentator, Jørgen Klem, da han fikk se de dramatiske bildene.

Til tross for de drøye scenene som utspilte seg, nøyde dommer Bas Nijhuis seg med å dele ut gult kort til Everton-spilleren. Lyons Bertrand Traoré fikk også gult kort for sin involvering i situasjonen.

TV-reprisen viste at Ashley burde vært utvist for sin oppførsel, men han fikk bli på banen og bare minutter senere stanget han inn utligningen, etter en corner fra Gylfi Sigurdsson.

RASENDE: Ashley Williams var rasende, og måtte holdes tilbake for å hindre mer bråk.

Tidlig scoring

Allerede etter fem minutters spill var det tid for nettsus på Goodison Park. Mason Holgate var for sent ute i sitt forsøk på å stoppe Marcal inne i Evertons sekstenmeterfelt, og endte opp med å sparke ned backen.

Straffesparket tok Nabil Fekir seg av, og viste at han hadde god kontroll på nervene.

Keeper Jordan Pickford kastet seg mot riktig side, men klarte ikke å nå frem til ballen for å hindre franskmennene fra å ta ledelsen.

Tilbake i ledelsen

Ikke lenge etter Evertons utligning, var Lyon tilbake i ledelsen.

Målet kom etter et mønsterangrep der Maxwell Cornet stod for et imponerende forarbeid før han leverte ballen videre til Bertrand Traoré, som flikket ballen videre i mål på elegant vis.

Traorés vakre mål viste seg å bli kampens siste mål, og Lyon tar dermed med seg de tre poengene tilbake til Frankrike.

Mest sett siste uken