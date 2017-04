Skandaledømming da Real Madrid gikk videre

ANNONSE

REAL MADRID - BAYERN MÜNCHEN 4-2 (e.e.o. sammenlagt 6-3)

Real Madrid er videre til semifinale i Champions League etter at Bayern München sammelagt ble slått 6-3 etter ekstraomganger i Madrid tirsdag.

Gjestene måtte spille ekstraomgangene med ti mann etter at Arturo Vidal feilaktig fikk sitt andre gule kort. TV-bildene viste imidlertid at chileneren var klokkerklart på ball i duell med Lucas Vazquez.

- Hva i all verden gir du gult kort for der? utbrøt Roar Stokke, som kommenterte kampen for Viasat.

Kommentatoren fikk støtte av Morten Langli i Viasats studio.

- Debattene vil blusse opp igjen om vi skal ha videodømming i disse største kampene. Jeg vil ikke ta fra Real Madrid noe, men det skurrer. Folk sitter hjemme i sofaen, betaler penger for å se på, og rettferdighetssansen til folk er ganske sterk. De føler seg litt lurt. I hvert fall gjør jeg det når jeg ser fotballkamper blir avgjort på denne måten, sa Langli.

Som om ikke det var nok avgjorde Cristiano Ronaldo kampen med to scoringer, som begge skulle vært annullert for offside.

Marco Asensio banket den siste spikeren i kista med 4-2.

Real Madrid slår dermed følge med byrival Atletico Madrid til semifinalene i Champions League.

Feildømt gult. Latterlig. Er jo ikke frispark engang. — Tore Søyland (@ViasatTore) April 18, 2017

Det bare fortsetter. — Per-Jarle Heggelund (@heggelund7) April 18, 2017

Kampens beste takling. — Knut Skeie Solberg (@KSSolberg) April 18, 2017

Horrible call by Kassai to send off Vidal. — Grant Wahl (@GrantWahl) April 18, 2017

Sjansebonanza

I og med at Bayern trengte scoringer etter å ha tapt den første kampen 2-1, ble det en åpen og morsom fotballkamp på Estadio Santiago Bernabeu.

Snaue ni minutter var spilt da Bayern München produserte kampens første store sjanse da Franck Ribery kom rundt på venstrekanten. Franskmannen rullet ballen inn til Thiago Alcantara, som bare skulle bredside inn ledermålet.

Marcelona var imidlertid nede og blokkerte skuddet på fem meter, og returen satte Arjen Robben i nettveggen.

Gjestene tok virkelig tak i kampen i åpningsminuttene og presset Real Madrid bakover i banen. Tre minutter etter Alcantaras store sjanse, forsøkte Arturo Vidal seg med et skudd fra 20 meter, men over mål.

I andre halvdel av den første omgangen hevet Real Madrid seg og spilte seg fram til flere store sjanser, men verken Dani Carvajal eller Sergio Ramos lyktes med å overliste Manuel Neuer.

Drøye fem minutter før pause kom Real Madrid på kontra, og Cristiano Ronaldo prøvde skuddet fra skrått hold i stedet for å spille ballen til Karim Benzema. Det endte med redning Neuer.

Etter nok en god Real Madrid-kontring like etterpå, blåste portugiseren ballen over og utenfor Bayern-målet.

Målene rant inn

Fem minutter ut i andre omgang fikk Bayern München straffe etter at Arjen Robben gikk i bakken etter en duell med Casemiro. Fra elleve meter satte Lewandowski ballen sikkert i mål.

Et kvarter før slutt så det ut til at Cristiano Ronaldo nok en gang skulle frelse Real Madrid. Portugiseren knuste Philipp Lahm i lufta og stanget inn utligningen.

I motsatt ende sørget imidlertid Real Madrid-forsvarerne for ny spenning da Sergio Ramos rotet ballen i eget mål.

Like etterpå fikk Arturo Vidal sitt andre gule kort for noe som ikke en gang burde vært frispark, og Bayern måtte gå inn i ekstraomgangene med ti mann.

Det utnyttet Cristiano Ronaldo, som i offsideposisjon mottok ballen på brystet og banket inn 2-2. Etter et flott Marcelo-forarbeid fullførte Ronaldo sitt hat trick da han satte inn 3-2 i andre ekstraomgang.

Marco Asensio fastsatte sluttresultatet til 4-2 på tampen.