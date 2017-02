ANNONSE

Landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred gir seg på landslaget. Det skriver han selv på Instagram.

«Jeg er utrolig stolt av å komme fra verdens vakreste land! Et land hvor vi har det så ufattelig godt, hvor dugnadsånden lever og hvor menneskene er åpne, varme og rause. Jeg er stolt over å ha spilt 15 år med nettopp det norske flagget på brystet», skriver han.

Videre forteller 29-åringen at han ikke har motivasjonen til å spille på landslaget lenger, og at han ønsker å prioritere tid med sine to barn.

Skjelbred skriver at han ser på tidspunktet med byttet av landslagssjef som et passelig tidspunkt å gi seg på. Han vil heller slippe til unge gutter som banker på landslagsdøren. Til slutt velger Hertha Berlin-proffen å takke lagkamerater, støtteapparat og fans for 15 fine år, og ønsker resten av laget lykke til.

Tyskland-proffen stopper dermed på 43 A-landskamper og ett landslagsmål for Norge. Han debuterte i EM-kvalifiseringen mot Tyrkia tilbake i 2007.