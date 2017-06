Skjelbred vil ikke ha Kamara for Norge: - Hva husker du av han på landslaget?

ANNONSE

OSLO (Moderne/Nettavisen): Carsten Skjelbred er uenige med de som mener at Ola Kamara burde komme med på det norske landslaget. Det var flere som stusset over at MLS-proffen ble vraket til fordel for Bjørn Maars Johnsen.

Les mer: Nettavisen lanserer samarbeid med podcasten Toppfotball

- Du får ikke tilbake en helt syk spiller



Skjelbred er enig i at Kamara har gjort det godt i MLS, men er usikker på om det betyr at han hadde gjort det så veldig mye bedre på det norske landslaget av den grunn.

- Ola Kamara har vært på landslaget før. Hva husker du av Ola Kamara på landslaget? Han har fått sjansen tidligere, og du får ikke tilbake en helt syk spiller, sa Skjelbred når debatten om hvem som burde være med på landslaget kom opp.

NY PODCAST: Nettavisen samarbeider med Moderne om podcasten Toppfotball.

Skjelbred er uenig i at man får så veldig mye mer med Kamara, selv om han har vist seg som en av de giftigste spillerne i den amerikanske toppserien denne sesongen.

Les mer: Ola Kamara vil inn på det norske landslaget: - Jeg burde være med

- Du får tilbake Ola Kamara. Han er en god spiller, men har vært i systemet tidligere uten å lykkes, sier Eurosport-programlederen som også påpeker at det er en vane i Norge å peke på andre enn man har allerede.

- Vi er alltid så flinke i Norge til å si «han skulle ha vært med, han skulle ha vært med», men de har jo blitt ut før. Lagerbäck har en ekstremt tydelig måte å spille på. Selv om han er en god spiller er det ikke sikkert han passer inn i systemet, sa Skjelbred.

55:30 ut i podcasten over kan du høre Skjelbreds tanker om Ola Kamara.

Videre kunne den profilerte TV-personligheten også innrømme hvilke tre norske fotballpersonligheter han hadde ønsket å ha med seg i sin versjon av TV Norge-serien «firestjernes middag».

Inkludert seg selv innrømmer Skjelbred at han hadde valgt tre landslagsspillere. Og uten å røpe altfor mye, fortalte Skjelbred at en av dem ville vært Thomas Myhre.

Les mer: Thomas Myhre hyller United-keeperens interne duell

- Han har en masse kunst, og en ekstrem peiling på vin. I tillegg har han en masse historier, så da har jeg noen å prate med i tillegg, sier Skjelbred.

Med de to andre hadde han kanskje ikke hatt like mye å snakke med? Den ene av de to andre gjestene er visstnok «ikke så fin på det» hva gjelder middagsmat. Dermed forteller Skjelbred at det fort kunne blitt pizza.

- Det blir pizza, og så får Thomas Myhre ta med seg vin. Han har så peiling på vin, han er en gutt fra Moss med en fransk nese, sa Skjelbred, som også kunne fortelle at Thomas Myhre driver en pizzeria.

Så hvem er de to andre gjestene Carten Skjelbred og Thomas Myhre hadde ordnet pizza og vin til? Det finner du kun ut ved å høre på den nyeste episoden av Toppfotball.

39:45 ut i klippet kan du høre Carsten Skjelbred fortelle hvilke tre fotballpersonligheter han hadde tatt med i «fire norske fotballstjerners middag».