Skjelvik skal rendyrkes som midtstopper

Sist sesong ble Jørgen Skjelvik (25) brukt i flere posisjoner hos fjorårets dobbeltmester i fotball. Rosenborg benyttet seg av farten til 25-åringen både på venstreback, venstreving og som midtstopper. Nå sier trener Kåre Ingebrigtsen at Skjelvik primært skal brukes som midtstopper den kommende sesongen.

– Jørgen skal rendyrkes som midtstopper, som gjør at vi er godt rustet på den fronten.Skjelvik er en meget god, venstrebeint fotballspiller med enorm hurtighet. Det er viktig for oss å ha en så rask spiller i midten bak, ettersom vi ofte står høyt med backrekka. Med fire midtstoppere og to venstrebacker har vi god dekning bak der, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Rosenborg har mistet Jonas Svensson og Holmar Örn Ejolfsson i forsvarsrekka fra i fjor, men Birger Meling (venstreback), Vegar Eggen Hedenstad (høyreback) og den danske 19-åringen Jacob Rasmussen (midtstopper) er hentet inn.

Selv er Skjelvik usikker på hvilken posisjon han er best i, men er trygg på at han takler midtstopperposisjonen.

– Jeg tror ikke det skal bli noe problem.Sist vi var i Europa spilte jeg tre gruppespillskamper i den posisjonen, og var egentlig mer midtstopper enn venstreback, sier han.

Selv om hans primærposisjon nå skal være midtstopper, vil han nok trolig benyttes i andre posisjoner også i framtiden. I treningskampen mot FCK sist uke, kom Skjelvik inn fra benken på tampen av kampen. Som venstreving.

