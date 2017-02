Skrekkskade da Barcelona ydmyket Alavés

ANNONSE

ALAVÉS - BARCELONA 0-6:

Barcelona overtok tabelltoppen i Spania midlertidig med en knusende seksmålsseier borte mot Alavés.

Men en annen episode fra sluttminuttene av kampen, da alle målene allerede var scoret, satte et mer tungt preg på stemningen.

Høyreback Aleix Vidal deiset inn i en tøff takling fra Alavés' Theo Hernández, og ankelen til Vidal så umiddelbart ut til å være brukket.

- Ai, ai, ai! Det der vil man ikke se på, kommenterte Viasats Arnstein Friling da reprisene ble vist i TV-sendingen fra oppgjøret.

Bedre enn fryktet?



De første rapportene fra Spania tyder på at Vidal muligens har sluppet unna brudd. Marca skriver at legene tror ankelen til Barca-spilleren gikk ut av ledd og ikke er brukket.



UT PÅ BÅRE: Ankelen til Aleix Vidal gikk sannsynligvis ut av ledd etter en hardt takling på slutten av Barcelonas storseier over Alavés.

Vidal har slitt med å spille seg inn på laget til Barcelona etter overgangen fra Sevilla. Men trener Luis Enrique har gitt 27-åringen tillit i startelleveren i klubben i de tre siste ligarundene.

Resten av sesongen kan likevel være over for backen etter skaden.

Lørdagens kamp var bare hans ellevte fra start på de to sesongene han har vært i katalenernes spillerstall.

Utklassing



Vidal bidro med en målgivende pasning da Luis Suárez fikset Barcelonas første mål mot Alavés.

Suárez sto også for den sjette og siste scoringen i kampen. Nettkjeninger fra Neymar, Lionel Messi, Ivan Rakitic og et selvmål av midtstopperen Alexis ga overkjøring og kalasseier for Barcelona.

Klubben overtok tabelltoppen midlertidig med stortriumfen. To poeng bak følger Real Madrid.

Hovedstadlaget har to kamper til gode også etter kveldskampen borte mot Osasuna lørdag.