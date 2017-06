Skuffet Buffon etter nytt finaletap: - Jeg er i sjokk

ANNONSE

JUVENTUS - REAL MADRID 1-4:

CARDIFF (Nettavisen): 39 år gamle Gianluigi Buffon har vunnet det meste som går an å vinne på en fotballbane, men en triumf mangler han.

Superkeeperen har nemlig aldri opplevd å vinne Champions League, men lørdag var det mange som mente at det endelig skulle være Buffons tur.

Juventus hadde imponert stort fram til finalen mot Real Madrid i Cardiff, men der ble italienerne minst et par nummer for små og tapte 4-1.

- En av de største



Dermed måtte Buffon igjen gråte tapre tårer. Keeperen var også med å tape Champions League-finalen i 2003 og for to år siden, i 2015.

Bildet av den italienske keeperveteranen, som nok en gang må gå forbi pokalen «Big Ears», og i stedet motta sin tredje sølvmedalje, gjør nok at mange sender kjempen Gianluigi Buffon en ekstra tanke natt til søndag.

Da Nettavisen intervjuet Viasats Serie A-kommentator Rolf-Otto Eriksen om nettopp Buffon i forkant av Champions League-finalen, la han ikke skjul på at det er få han unnet denne triumfen mer enn veteranen

- Buffon er en av de største i fotballhistorien for meg. Ikke bare som spiller, men også som menneske og person, sa han til Nettavisen.

- Det største med Buffon er måten han bryr seg om medspillere, supportere og alle han møter på sin vei. Han behandler dem med respekt og skikkelighet. Jeg har fortsatt til gode å høre noen si ett eneste negativt ord om Buffon. Alle berømmer hans profesjonalitet og at han er i stand til å være et forbilde og dra med seg resten av spillergruppen, sier han.

- Blir en vanskelig dag



Også Juventus-kjenner Hashim Hussain Mehdi trakk fram Buffon som en gigant da Nettavisen snakket med ham om italienerne fredag.

- Ord blir fattige. Det er absolutt en av tidenes beste spillere i Juventus, kanskje tidenes beste målvakt noensinne. Jeg tror flere håper at Buffon skal vinne Champions League, enn at Juventus skal gjøre det, sier han.

- Det kommer til å bli en vanskelig dag for Juventus-supporterne den dagen Buffon slutter. Han har allerede signalisert at VM i Russland kan være hans siste og da gir han seg nok både på landslaget og i klubben.

Cristiano Ronaldo ga Real Madrid ledelsen i lørdagens finale, men Mario Mandzukic utlignet for Juventus og sørget for 1-1 til pausen.

I andre omgang måtte Buffon og Juventus se tre baller i nettet bak seg. Casemiro, Ronaldo og innbytter Marco Asensio scoret målene.

- Nå kan du grine Buffon, for dere har blitt utklasset noe til de grader i andre omgang, sa Viasat-ekspert Vidar Davidsen etter kampen.

- Er i sjokk



Selv sa Buffon at han var i sjokk i et UEFA-sendt intervju rett etter kampen. Keeperen la ikke skjul på skuffelsen da han uttalte seg.

- Det er en stor skuffelse, fordi vi trodde vi hadde gjort alt som var nødvendig for å spille finalen og vinne den. Første omgang var strålende og vi skapte store problemer for Real Madrid, så jeg står igjen med hakeslepp og er i sjokk over at ting ikke gikk vår vei, sa Buffon.

TÅREVÅT: Juventus-keeper Gianluigi Buffon.

Juventus gikk rett i strupen på spanjolene tidlig i første omgang og hadde et par farligheter, men klarte ikke å omsette dette til tellende resultat.

- Jeg synes vi hadde en veldig fin plan i første omgang og Madrid fikk aldri noen fordeler. Vi løp og løp. Kanskje løp vi litt for mye og tok ikke godt nok vare på sjansene vi fikk. Det er skuffende, sa 39-åringen.

- I andre omgang så vi Real Madrids klasse, styrke og hvor vant de er til å vinne denne type kamper. De vant fortjent til slutt. Det er selvsagt et par ting jeg angrer på, som i de situasjonene der alt gikk galt for oss.

Stemmer spekulasjonene om at Buffon kommer til å lege opp etter VM i 2018, betyr det at veteranen nå kun har én sjanse igjen til å vinne Champions League. Juventus er allerede kvalifisert for neste høsts gruppespill, men klarer Torino-klubben å ta seg til nok en finale?

Svaret har vi om et snaut års tid.

