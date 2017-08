Skuffet RBK-yndling: - Må tenke meg om hvis dette fortsetter

Rosenborgs toppscorer Matthias Vilhjalmsson (30) måtte nok en gang starte på benken for trønderne. Nå innrømmer islendingen at han begynner å bli lei.

LERKENDAL (Nettavisen): Vilhjalmsson har scoret totalt 15 mål denne sesongen i serie, cup og europacup, nesten dobbelt så mange som noen av lagkameratene, men har de fire siste kampene blitt henvist til benken av RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

- Må tenke meg om



«Bruttern» tvilholder på det danske stjernekjøpet Nicklas Bendtner som midtspiss, en spiller som til sammenligning bare har scoret totalt seks ganger.

Mot Celtic ble Vilhjalmsson igjen vraket fra Rosenborgs startoppstilling.

- Jeg er skuffet. Men jeg tror alle som ikke spiller er skuffet. Jeg har scoret 15 mål så langt denne sesongen, nestemann har kanskje åtte mål (Milan Jevtovic). Jeg er veldig skuffet, men sånn er det, sier han lavmælt til Nettavisen.

Når Nettavisen spør hva islendingen synes om å nok en gang starte en kamp på benken for RBK, tar han seg lang betenkningstid.

Det er tydelig at han veier sine ord med omhu før svaret kommer.

Spissen hinter nå om at han ikke kommer til å akseptere å være andrevalg i evig tid.

- Hvis det fortsetter sånn, må jeg tenke meg om. Men jeg trives utrolig godt i Rosenborg, og forhåpentligvis kan vi komme oss videre til Europaligaen. Det er målet nå, sier han til Nettavisen.

30-åringen har kontrakt med Rosenborg ut 2019-sesongen.

Stor forskjell mellom spissene

Tallenes tale er for øvrig brutale når det kommer til bruken av Bendtner kontra Vilhjalmsson.

Den danske stjernespissen har scoret seks mål på totalt 1713 minutter i henholdsvis Eliteserien, cupen, Mesterfinalen og kvaliken til Champions League. Det betyr at det går 285,5 minutter mellom hver gang Bendtner finner nettmaskene for Rosenborg.

Vilhjalmsson har scoret 15 mål på 1305 minutter i Eliteserien, cupen, Mesterfinalen og kvaliken til Champions League, noe som tilsier scoring hvert 87. minutt - altså én scoring per kamp.

I klartekst: Bendtner trenger over tre kamper i snitt for å tegne seg på scoringslisten, Vilhjalmsson scorer i snitt hver kamp.

Kåre Ingebrigtsens Vilhjalmsson-vraking har i lang tid vært gjenstand for debatt i Fotball-Norge. Den debatten har ikke kjølnet etter de to Celtic-kampene der RBK altså ikke fant nettmaskene en eneste gang.

Jesper Mathisen, Vilhjalmssons gamle lagkamerat i Start, er blant dem som har vært mest kritisk.

Bendtner var god i perioder i kveld, men jeg kan ikke forstå hvorfor Vilhjalmsson ikke blir brukt mer. Mest målfarlig og i klart best form. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 2, 2017

Og så er det ganske utrolig at Vilhjalmsson er plassert på benken også denne gangen. Hva har Bendtner gjort for å få dette klippekortet? — Jesper Mathisen (@jespermathisen) July 26, 2017





- Ingen superinnbytter

Den islandske spissen, som er meget populær blant RBK-supporterne, rister på hodet når Nettavisen spør om han kan finne seg til rette med en rolle som superinnbytter.



- Jeg er ingen superinnbytter, jeg tror jeg bare har scoret to ganger som innbytter, alle de andre målene har kommet når jeg har startet. Det er ikke noe jeg er veldig fornøyd med, men vi får se, sier han.

- Blir du overrasket når du gang etter gang ikke får starte, eller har du innfunnet deg med at du er en reserve?

- Jeg har vært på benken de siste fire kampene, og jeg har aldri vært i så god form som jeg er nå ... Jeg har egentlig ikke lyst til å skape så mange overskrifter, men det sier seg selv at jeg er skuffet, for jeg synes selv jeg er i veldig god form, sier spissen.

- Hvordan er det å sitte på benken og se på at andre spiller fotball?

- Det er kjedelig. Da kan man heller kjøpe seg sesongkort, sier Vilhjalmsson.

TVIHOLDER PÅ DANSKEN: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen gir Nicklas Bendtner sjanse etter sjanse i RBKs startellever.

- Forstår frustrasjonen

Kåre Ingebrigtsen har tidligere gitt klar beskjed om at han er lei spisstemaet i Rosenborg. Heller ikke denne gangen vil han forklare valget om å sette islendingen på benken.

- Jeg går ikke inn på hvorfor, jeg velger det laget jeg tror er best skikket til å spille. Det handler ikke om noe annet enn det, sier Ingebrigtsen til Nettavisen etter tapet mot Celtic.

RBK-treneren hevder imidlertid han skjønner Vilhjalmssons frustrasjon.

- Jeg har forståelse for det, og det sitter mange i garderoben som er skuffet over at de ikke fikk spille. Noen av dem kom ikke innpå i det hele tatt, og sånn er det i en fotballklubb. Noen vil alltid være skuffet, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Rosenborg-profil Fredrik Midtsjø vil ikke mene noe om spissduellen. Midtbanespilleren sier han stoler på trenerteamet når det gjelder laguttak.

- Det er ikke jeg som tar ut laget, men jeg føler vi gjør en god prestasjon over to kamper mot et godt Celtic-lag. Det er marginer som gjør at vi ikke går videre, sier Midtsjø til Nettavisen.

Fikk ingen forklaring

Vilhjalmson røper at han ikke fikk noen forklaring av RBK-treneren før kampen om hvorfor det igjen ble benketilværelse mot Celtic.

- Nei. Men guttene spilte bra på bortebane, og spilte bra i perioder i dag, men vi scorer ikke mål, og det ble avgjørende i dag, sier han.

Rosenborg røk altså ut av Champions League etter 0-1-tapet for Celtic onsdag.

- Det var et bra forsøk, men ikke godt nok av oss, for vi scorer ikke mål, oppsummerer Vilhjalmsson presist.

Det RBK-fansen aldri får svar på, er hvordan det hadde gått om islendingen hadde startet kampene.

Her er noen av reaksjonene på sosiale medier i det siste:

Kva er greia med at Vilhjalmsson sitt på benk kamp etter kamp? Heilt ufattelig. Benkar ein spelar som scorar på bestilling. Trivsel det. — Mads Wie (@Pepita1992) August 2, 2017

Å sette Vilhjalmsson på benk er litt som å la Ferrarien stå i garasjen fordi man ikke vil se overlegne ut. — Runar Brende (@Brendenxd) August 2, 2017

Why would Rosenborg play Bentner ahead of former #ColU striker Vilhjalmsson in the CL.🤔 — Andrés Kristjánsson (@AK74SR) August 2, 2017

Håper @oddsbk setter alle kluter inn på Vilhjalmsson, må jo føle seg uønsket i RBK, Eliteseriens beste spiss sitter på benken! #oddsbk — Jonathan Bjerk (@jonamedkanona) August 2, 2017

Vilhjalmsson får altså 17 minutter. Utrolig at han ikke kom før da RBK hadde initiativet. — Xabilution (@prygelknabe) August 2, 2017

