Skullerud: - Å tape fotballkamper gjør at du blir usikker

LERKENDAL (Nettavisen): Strømsgodset har vært en av sesongens skuffelser. Da Tor Ole Skullerud tok over skuta i Drammen forventet mange at drammenserne kunne melde seg på i medaljekampen. Istedenfor ligger laget på 13.plass i Eliteserien med 13 poeng og kun tre seiere.

- Det å vinne eller tape handler om selvtillit. Vi klarer å slippe løs masse energi på 0-3 og ferdighetene på laget mitt ser du er der, jeg var imponert over det jeg så, forklarer Skullerud til Nettavisen etter tapet for Rosenborg på Lerkendal.



Da var Rosenborg best til stillingen var 0-3, da våknet Strømsgodset, fikk en redusering og skapte mange store farligheter.



- Plutselig hadde vi mye av det (selvtillit, red.anm) i en periode. Hvor vi sprudla skikkelig. Det er om å gjøre å komme inn på det sporet lenger og tidligere. Det er bare en uke siden vi spilte en god time mot Viking.



- Finnes det en usikkerhet blant spillerne?

- Det er helt naturlig, når tellende resultat ikke blir bra. Da blir man usikre. Jeg ser når spillerne får ballen at det ikke mangler på selvtillit. Så da handler det om at spillerne kan slippe seg løs og tro ordentlig på det. Men å tape fotballkamper gjør at du blir usikker, selvtillit må man jobbe seg frem til og gjøre seg fortjent til. Det er ikke så lett å peke på en enkelt ting, forklarer han.



USIKKERHET: Tor Ole Skullerud mener spillerne blir usikre av å tape fotballkamper.

Formasjon

Mange har henvist til at Skullerud endret formasjon før sesongen. Fra Strømsgodsets vante 4-3-3 til 4-4-2. Nå har hovedtreneren gått bort fra formasjonen i storseieren over Viking forrige uke, likevel røk de ut mot Mjøndalen i cupen noen dager senere.



- De har ikke klart å adoptere ny formasjon. 4-3-3 var veldig vanlig i godset og det tar tid å snu, mener Eliteserie-ekspert, Joacim Jonsson.



Han synes laget viste bedring i forrige hjemmekamp mot Viking.



- Akkurat i den kampen synes jeg Godset fremsto solide og hadde flyt og relasjoner i det offensive spillet. Men gode enkeltkamper spiller samtlige lag. Gode lag gjenskaper prestasjonene gang etter gang. Så de neste kampene blir viktig og på mange måter avgjørende for Godsets sesong, sier han.

Sliter borte

Strømsgodset har kun vunnet på hjemmebane, mot jumbo Viking, nyopprykkede Sandefjord og Haugesund i første serierunde. På bortebane har de to uavgjortkamper og resten tap.



- Vi har vært vesentlig bedre hjemme enn borte, sier Skullerud som vet grunnen til at laget tar få poeng på sine reiser.

- Vi må ta inn over oss at vi har starta for mange kamper dårlig. Vi havner under tidlig, særlig på vanskelig bortekamper. Da blir det fryktelig vanskelig. Det er for dårlig, forklarer han.



Strømsgodsets hovedtrener mener at det er personlige feil som ofte feller dem.

- Det er ikke sånn at vi ikke henger sammen som lag. Så det er ikke mye å si på det strukturelle. Det er gavepakker, forklarer han om baklengsmålene.

Lysglimt

Det har ikke bare vært mørkt for laget fra Drammen. I de siste kampene har Strømsgodset vist at de har enkeltspillere som virkelig kan prege Eliteserien. Og ikke minst hjelpe laget ut av problemene. Bassel Jradi herjet mot Viking og dro frem pasningsfoten på Lerkendal, samtidig som Eirik Ulland Andersen noterer seg for målpoeng i nesten hver kamp. På seks starter har vingen lagd fire mål, samt tre assist.

- Jeg synes de har vært fantastisk bra hele veien, med målpoeng som du sier. Det handler ikke om å få mer ut av de, men det blir mer viktig å få andre til å bidra og komme med assist og score mål, sier Skullerud som etterlyser at flere melder seg på.



- Nå fikk Marcus (Pedersen, red.anm) scoringa si i cupen, så må vi få flere til å melde seg på, sier hovedtreneren.



Han etterlyser at laget skal holde et høyt nivå over lenger tid. Ikke bare glimtvis, slik de har vist denne sesongen.



- Vi har tilgode å få til 90 minutter som er bra nok, særlig borte. Mot Viking er det 60 min som er bra, mot Rosenborg er det progresjon hvis vi tar utgangspunkt i andreomgang, forklarer Skullerud.



Landslagsopphold

For lagene i Eliteserien blir det en lite sommer-pause mens Norge spiller landskamper. Det gjør at spillere og trenere får litt etterlengtet fri.



- Det har vært tut og kjør i lang tid, nå får vi noen dager fri, men først og fremst er det en mulighet til å få trent. Vi tar tre dager, men resten blir trening, avslutter han.



I forbindelse med uttaket av Norge-troppen til de kommende landskampene har det vært mye snakk om kvaliteten på Eliteserien og Lagerbäck uttalte følgende til NRK.



- Jeg synes ikke det var mange gode kamper i starten av Eliteserien, men det har tatt seg litt opp. Vi ligger der vi ligger, og det kan vi ikke snakke bort, sa landslagssjefen.



I ettertid har det vært flere diskusjoner rundt nivået på Eliteserien, blant annet med uttalelser fra Dag-Eilev Fagermo og Egil «Drillo» Olsen.



- Han har helt rett, nivået er middels. Det er få kamper som har holdt høyt nivå. Vålerenga - Rosenborg var nærmest et unntak, sier Jonsson.



- Men hvordan kan man måle nivået på serien fra år til år?

- Vanskelig øvelse. Men beste parameter er å se nivået i de ulike kampene. I år synes jeg topplag har levert meget svakt, men uansett har de tatt nok poeng og er i toppen, det sier litt om nivået. Når de ryddet opp i 2. og 3.div kunne de også snevret inn Eliteserien og Obos-ligaen litt, mener han.