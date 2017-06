Sky Sports: - Zlatan får ikke ny United-kontrakt

ANNONSE

Engelske Sky Sports melder torsdag at Zlatan Ibrahimovic ikke får ny kontrakt med Manchester United. Det til tross for at Premier League-klubben har en opsjon på å forlenge med svensken ett år til.

Sky Sports skriver at superspissen ønsker å forbli på Old Trafford, men at United ikke skal være villig til å tilby 35-åringen ny kontrakt.

Blir kjent fredag



Hvilke spillere som blir frigitt fra United, blir offentliggjort fredag og Sky Sports hevder altså å ha kilder på at Ibrahimovic er én av dem.

Veteranen pådro seg en tøff skade mot slutten av den nylig avsluttede sesongen og vil trenge tid før han igjen er tilbake på fotballbanen.

Det var i Europa League-kvartfinalen mot Anderlecht at veteranen fikk en smell i kneet og det er ventet at han ikke er tilbake før langt inn i neste sesong og det skal ikke United være villig til å vente på.

Svensken har nylig vært gjennom en operasjon i USA.

Dyr i drift



Det å frigi Ibrahimovic nå vil, ifølge Sky Sports, frigjøre mye midler i Manchester Uniteds lønnsbudsjett.

Rundt 19 millioner pund skal det koste å beholde Ibrahimovic, noe som tilsvarer rundt 173 millioner norske kroner.

United skal være på jakt etter både Raphael Varane og Alvaro Morata fra Real Madrid og ønsker å bruke store penger på de to spillerne.

Ibrahimovic scoret 28 mål totalt for Manchester United sist sesong.

Det har versert rykter om at 35-åringen er aktuell for spill i MLS i USA.

Svensken kom til United før forrige sesong og har tidligere spilt for klubber som Juventus, Ajax, Inter, Barcelona, AC Milan og PSG.

