Sky Sports: United har fått tilbud om å kjøpe Rodriguez

Manchester United skal ha fått tilbud om å hente Real Madrid-profilen James Rodriguez. Det melder engelske Sky Sports tirsdag ettermiddag.

Sky er heller ikke de eneste som melder om en overgang for colombianeren. Også radiokanalen Caracol Radio melder dette.

Den colombianske radiostasjonen hevder at en avtale mellom partene skal være klar og at overgangen kan bli offentlig innen kort tid, så fort La Liga-klubben er ferdig med ligasesongen, altså søndag kveld.

Sky Sports skriver at Rodriguez begynner å bli frustrert over lite spilletid under Zinedine Zidane i Madrid og at han derfor ønsker seg bort.

Den offensive spilleren kom til den spanske klubben sommeren 2014, etter å ha imponert stort under VM i Brasil den samme sommeren.

Overgangssummen den gang var på rundt 71 millioner pund.

Rodriguez ble den gang hentet fra franske Monaco. Han har også en fortid i den portugisiske klubben Porto, der han spilte fra 2010 til 2013.

Det er ventet at Real Madrid ønsker å få igjen en god porsjon av det de betalte for 25-åringen og Sky spekulerer i en pris på 50 millioner pund.

Rodriguez har samme agent som United-manager José Mourinho, nemlig Jorge Mendes, og har kontrakt med spanjolene fram til 2020.

Colombianeren har spilt 94 kamper og scoret 24 mål for Real Madrid.

Han står bokført med 53 landskamper for Colombia.

