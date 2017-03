Slik reagerer Twitter på at Riise legger opp

ANNONSE

Onsdag kom nyheten om at John Arne Riise legger opp. Dette er andre gang på kort tid at fotballprofilen annonserer at han gir seg.

Riise la også opp i juni i fjor, etter et mislykket opphold i Aalesund, men var tilbake på banen igjen for indiske Chennaiyin noen måneder senere.

- Det føles uendelig godt å ha tatt en avgjørelse og jeg er takknemlig for at jeg kan velge selv når jeg vil slutte. Mange må gi seg som idrettsinvalid og jeg håper at alt er intakt når jeg starter mitt neste kapittel som sivilist, sier Riise i en pressemelding om avgjørelsen om å legge opp.

Det at Riise nå har valgt å legge opp for andre gang i løpet av et snaut år, har fått mange til å reagere og nettsamfunnet Twitter har i morgentimene onsdag flommet over av reaksjoner og morsomheter.

«Hestehoven er kommet, vinterskoa forsvinner sakte, men sikkert og John Arne Riise legger opp. Da blei det jaggu vår i år, også», skriver en bruker.

«John Arne Riise legger opp. Igjen. Like stor nyhet som at en av de «Unge mødre» er gravid. Igjen», skriver en annen Twitter-bruker om Riise.

«John Arne Riise legger opp - igjen. Liker bedre varianten til John Carew som aldri uttalte offisielt at han har lagt opp», skriver en tredje bruker.

36-åringen er den herrespilleren i Norge med flest landskamper, 110 i tallet, og han har spilt for en rekke store klubber i løpet av karrieren.

Selv om Riise onsdag morgen må tåle noen morsomheter i ssosiale meider, er det ingen tvil om at 36-åringen er blant de aller mest merriterte norske fotballspillerne gjennom alle tider.

Som Liverpool-spiller var Riise blant annet med å vinne både Champions League (2005) og FA-cupen (2206). Han har også spilt for klubber som Monaco i Frankrike, Roma i Italia og Fulham i England.

Som nvent har han også 110 landskamper for Norges landslag.

Da Riise for første gang annonserte at han skulle legge opp, i juni i fjor, manglet det ikke på hyllester i av profilen i sosiale medier.

J. A. Riise: 110 landskamper. 11 titler. Er seriemester i Ligue 1, CL-tittel, FA-cup, Kniksen prisen(06), The double for Apoel. Hyllest! — Christian Aa. Bjerke (@FotballBjerke) June 13, 2016

J.A. Riise legger opp. Fortjener all mulig hyllest for en fantastisk karriere! — Anders Grohs (@14Grosso) June 13, 2016

Selv om det opp gjennom årene har vært en rekke kontroverser rundt ålesundgutten, sier han i pressemeldingen at han ikke angrer på noe.

- Livet er altfor kort til å angre på noe. Ting skjer av en årsak, både positive og negative opplevelser har gjort meg til den personen jeg er i dag. Så angre blir feil, men det er klart det er ting jeg kunne gjort annerledes. Sikkert mange ting. Men jeg er uansett utrolig stolt over det jeg har oppnådd som fotballspiller, forteller Riise selv.

- Jeg tror historien vil fokusere på det som har skjedd på banen. Når man legger opp forsvinner heldigvis også en del av det enorme trykket fra media, det å aldri være bedre enn den siste kampen skal bli godt å slippe. Når det er sagt så fikk jeg en veldig bratt læringskurve når det kommer til britisk media, makan til skamløshet, der er det ikke mange journalister som har hørt om Vær Varsom-plakaten, sier 36-åringen videre.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!