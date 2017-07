Slik ser du Celtic - Rosenborg direkte i Norge

Celtic nekter å selge rettighetene til norsk TV. Likevel finnes det en måte å se kampen selv om man ikke befinner seg på Celtic Park onsdag kveld.

Celtics egen TV-kanal er nemlig den eneste kanalen i verden som skal sende oppgjøret.

På kanalens hjemmesider tilbyr de publikum utenfor Storbritannia og Irland en mulighet til å se kampen hvis man kjøper et månedsabonnement til 14,99 pund.

Nettavisen kjøpte onsdag formiddag tilgang til kampen, og beløpet tilsvarer 159,86 kroner.

Det eneste man må huske på er å avslutte abonnementet etter kampen, hvis ikke løper det automatisk videre og fører til nye trekk fra konto.

Slik gjør man det steg for steg:

1: Gå inn på Celtic TVs hjemmeside.

2: Klikk på «subscribe» der det står «Online+(monthty)» og 14,99 pund.

3: Klikk på «Don't have an account?»

4: Fyll inn registreringsinfo og klikk «create account»

5: Klikk igjen på «Online+(monthty)» og huk av i bunnen på at du har lest betingelsene. Klikk så på «confirm»

6: Velg kortet du ønsker å betale med og fyll inn. Klikk deretter «foreta betaling» - og vipps har du tilgang.

Hvis man ikke ønsker å betale for å se kampen, vil det trolig, men ikke sikkert, være mulig å finne en stream på diverse nettsider som ofte ikke opererer på riktig side av lovverket. Dette gjøres selvsagt på eget ansvar og er ikke noe Nettavisen oppfordrer til.

Viasat har også et tilbud som kan være en mulig løsning. Viasat-kommentator Daniel Høglund skal sammen med Roar Stokke gå direkte på Viasat Fotballs Facebook-side underveis i kampen. De vil holde seerne løpende oppdatert på hva som skjer.

Ellers vil NRK sende kampen direkte på radio.

Video: RBK får en gave fra oven i Glasgow (saken fortsetter under)

RBK-Kåre: - Trist

Flere har stusset på at Celtic ikke ønsker å selge rettighetene til Viasat slik at kampen kan vises på norsk fjernsyn. Men årsaken er at det ikke er UEFA, men den skotske klubben som sitter på TV-rettighetene til det første oppgjøret i den tredje kvalifiseringsrunde. De står dermed fritt til å velge selg hva de gjør med rettighetene.

Ifølge Viasat-kommentator Høglund skal det ikke stå på penger, men at Celtic ikke vil at kampen skal gå på TV i det hele tatt, i frykt for lave tilskuertall på stadion og ulovlig streaming av kampen.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen rister på hodet av avgjørelsen.

- Det er trist, definitivt. Jeg vet ikke hvilke argumenter Celtic har. De hadde 58.000 tilskuere mot Linfield (i forrige kvalrunde), så da klarer de vel å fylle opp stadion selv om kampen hadde blitt vist i Norge? sa Ingebrigtsen retorisk på tirsdagens pressekonferanse i Skottland.

Gjort det før

Praksisen er ikke ny når det gjelder Celtic. Også tidligere sesonger har de nektet å selge TV-rettighetene til hjemmekampene i Champions Leagues innledende kvalifiseringsrunder.

- Når turneringen går inn i playoffrundene til gruppespillet vil UEFA overta rettighetene til TV-sendinger. Frem til da er det klubbene som selv styrer dette, opplyser det europeiske fotballforbundet til Nettavisen i en epost.

Kampstart onsdag kveld er 20.45 Returoppgjøret spilles på Lerkendal onsdag om en uke.

Den kampen blir i det minste vist på Viasat.