Slik spilles Eliteserien 2018

Eliteserien sparkes i gang 11. mars - den tidligste starten noensinne.

Eliteserien 2018 sparkes i gang 11. mars, og sesongen avsluttes med cupfinalehelg for kvinner og menn 1. og 2. desember.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding torsdag.

Den rekordtidlige starten på sesongen betyr at det gjennomføres to serierunder før landskampene i mars.

- Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball. Vi får nå en konkurransesesong som nærmer seg i lengde med våre konkurrenters. Forholdene er lagt godt til rette for lagene som skal ut i Europa gjennom en innlagt tre helgers pause i Eliteserien i den mest hektiske perioden, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Fisketjønn er klar på at den tidlige starten på sesongen legger til rette for at landslagsspillerne skal være best mulig rustet til viktige kamper.

- Terminlisten legger også forholdene godt til rette for våre landslag, samtidig som vi får tilbake en felles avslutning på sesongen med cupfinale for kvinner og menn første helgen i desember. Det har vært ønsket av både herre- og kvinnesiden i norsk fotball, sier Fisketjønn.

2018 vil også preges av VM i Russland. Eliteserien har spillefri i åpnings- og avslutningshelgen av VM-sluttspillet.

Utarbeidelsen av hovedterminlisten for menn er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

