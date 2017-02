For i den sjette runden av FA-cupen, som blir spilt 11.-12. mars, møtes gigantene Chelsea og Manchester United. Det ble klart da den sjette runden i turneringen ble trukket søndag kveld.

United tok seg videre i FA-cupen etter å ha snudd til seier mot Blackburn søndag kveld. Zlatan Ibrahimovic scoret det avgjørende målet. Neste hinder blir langt tøffere for de regjerende FA-cupmesterne.

Under er en oversikt over kvartfinalene. Lagene som står oppført på venstre side spiller hjemme.

Slik spilles kvartfinalene i FA-cupen:

* Chelsea - Manchester United

* Middlesbrough - Huddersfield / Manchester City

* Tottenham - Millwall

* Sutton / Arsenal - Lincoln City

Lørdag kveld sikret Hudderfield omkamp mot Manchester City, etter at de spilte 0-0. Premier League-laget har oddsen på sin side før returoppgjøret Ethiad Stadium tirsdag 28. februar. Med seier der møter de Middlesbrough til kamp om en billett til semifinalen.

Mandag kveld møtes Sutton United og Arsenal på Borough Sports Ground. Da blir det klart hvilket av lagene som får spille kvartfinalen. Går Arsene Wengers menn videre vil de ha en enkel vei videre til semifinalen.

Byrival Tottenham har også fått overkommelig motstand, og møter League One-klubben Millwall. De slo imidlertid ut Leicester i forrige runde.

Her er noen av reaksjonene som har kommet etter trekningen:

MUFC have won twice at Chelsea in 15 years, and one of them was against nine men with an offside goal. Bogiest ground around.