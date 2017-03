Slik spilles UEFAs nye nasjonsliga

ANNONSE

Allerede før søndagens tap mot Nord-Irland i Belfast, lå Norge utsatt til i VM-kvalifiseringsgruppe C. Lars Lagerbäck fikk ingen drømmestart som ny landslagssjef, og Norge står fortsatt kun med tre poeng på de fire første kampene i gruppa - som kom etter seieren over San Marino i fjor høst.

Husker du? San Marinos scoring mot Norge vekker oppsikt i utlandet

Tap for Tyskland, Aserbajdsjan og Tsjekkia har minsket mulighetene for deltakelse i VM i Russland i 2018, og samtidig har landslaget falt som en stein på FIFA-rankingen.

Norge er nå nummer 80 på FIFA-rankingen, bak land som Kapp Verde og Guinea-Bissau, og så vidt foran Færøyene.

Men fra og med neste kvalifisering, til EM-sluttspillet i 2020, vil lavt rangerte land ha større mulighet til å kvalifisere seg til mesterskap. Faktisk kan det lønne seg for Norge å være lavt rangert når vi nærmer oss EM-kvalifisering.

Hvordan da, spør du?

Spenn sikkerhetsselene og gjør deg klar til en massiv og komplisert gjennomgang av kvalifiseringen til 2020-sluttspillet.

Les den raskeste og enkleste oppsummeringen av 2020-kvaliken i faktaboksen under:

Fakta: Kvalifisering til EM i 2020, kort oppsummert

Høsten 2018: Nations League Fire divisjoner, fire grupper i hver divisjon.

Opprykk og nedrykk fra hver divisjon.

Fire gruppevinnere på øverste nivå møtes til europeisk finalerunde.

2019: EM-kvalifisering Ti grupper á fem eller seks lag.

De to beste lagene i hver gruppe kvalifiserer seg til EM.

Sommeren 2019: Finaleturnering i Nations League De fire gruppevinnerne fra det øverste nivået møtes til finalerunde.

Vinneren kåres til europeisk mester.

Mars 2020: Play off i EM-kvalifiseringen Gruppevinnere fra Nations League som ikke allerede er kvalifisert til EM, møtes til play off.

Ett lag fra hvert nivå går videre til EM.

Dersom gruppevinnerne allerede er kvalifisert, går deres play off-plass til best rangerte lag på samme nivå.

Dersom alle lag fra nivået har play off-plass eller er kvalifisert til EM, går play off-plassen videre til neste nivå.

Nasjonsliga

Fra og med 2018-2019-sesongen har nemlig Det europeiske fotballforbundet (UEFA) innført en helt ny nasjonsliga, kalt Nations League.

Lagerbäck om London-terroren: - Ubehagelig

Overrasket Svensson: - Det har gått bedre enn forventet

De 55 UEFA-nasjonene vil deles inn i fire ulike divisjoner, League A, League B, League C og League D. Du kan betrakte det som Premier League, Championship, League One og League Two i England. Hver divisjon deles deretter inn i fire grupper med tre eller fire lag.

Norge vil ganske sikkert havne i League C, det nest laveste nivået. Har vi dårlige nok resultater i tiden som kommer kan vi imidlertid havne på nivå fire, League D, hvilket - uforståelig nok - kan gi en enda enklere vei til mesterskap i fremtiden.

Når Nettavisen ber om hjelp fra tidligere fotballpresident Yngve Hallén, som satt i komiteen som utviklet Nations League, til å forklare konseptet, små-ler han.

- Det er ikke enkelt, sier den tidligere NFF-presidenten til Nettavisen.

- Oppsto redsel



Han fortsetter likevel:

- Men bakgrunnen er at da EM ble utvidet til 24 lag, oppsto det en stor redsel - også fra TV-selskaper i Norge - for at kvalifiseringen ikke ble spennende nok med den gamle ordningen. Man fryktet at de beste lagene skulle kvalifisere seg etter et par runder. Nå viste det seg jo i forrige kvalifisering at det ikke ble slik. Nederland, for eksempel, kvalifiserte seg engang ikke. Men vi utviklet konseptet for å skape mer interesse rundt landslagsfotballen, forklarer Hallén.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UTVIKLET SYSTEMET: Tidligere NFF-president Yngve Hallén satt i komiteen som utarbeidet det nye nasjonsligasystemet.

Grovt forklart blir det to turneringer vil dominere landslagsfotballen i Europa de neste årene: Den vanlige kvalifiseringen til EM og VM, og Nations League. Sistnevnte vil også spille en rolle i kvalifiseringen, men ender opp med å kåre det beste landslaget i Europa annethvert år.

Vi i sportsredaksjonen til Nettavisen hadde aldri trodd man ville trenge doktorgrad for å forstå kvalifiseringen til fotballmesterskap, men den dagen er kanskje ikke så langt unna nå. Likevel velger vi å se nærmere på hvordan systemet vil fungere. Følg med:

Spilles høsten 2018

Det er UEFAs landskoeffisient, rangert etter at kvalifiseringen til VM i 2018 er ferdigspilt, som avgjør hvilke lag som havner i hvilken divisjon.

Så, i september, oktober og november 2018, spilles første del av Nations League.

Nettsiden footballrankings.com har oppdaterte nasjonsrankinger til enhver tid, og UEFAs landskoeffisient toppes for øyeblikket av Tyskland, foran nasjonene Russland, Belgia og Portugal.

League A og League B vil bestå av tolv land i hver divisjon. League C, der Norge antakelig vil havne, vil bestå av 15 land, og League D vil bestå av 16 land.

For å gjøre eksempelet så håndpåtakelig som mulig, trekker Nettavisen en tilfeldig inndeling av de ulike gruppene, basert på UEFAs koeffisientranking akkurat nå, og ender opp med følgende grupper:

League A:

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Portugal Tyskland Belgia Russland England Sveits Italia Spania Frankrike Island Kroatia Polen



League B:

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3; Gruppe 4: Østerrike Nederland Ukraina Wales Ungarn Irland Slovakia Bosnia Tsjekkia Romania Tyrkia Sverige



League C:

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Israel Slovenia Albania Nord-Irland Hellas Montenegro Norge Danmark Bulgaria Skottland Litauen Serbia

Finland Aserbajdsjan Kypros





League D:

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Georgia Armenia Hviterussland Estland Kasakhstan Moldova Latvia Færøyene Makedonia Malta Luxembourg Liechtenstein Gibraltar Andorra Kosovo San Marino



PS: Dette er altså ikke noen reelle grupper, men gruppene i Nettavisens fiktive trekning.

Gruppevinnerne rykker opp

Ok. Så langt, alt vel? Da fortsetter vi.

De tre eller fire landene i hver gruppe spiller kamper mot hverandre i september, oktober og november 2018. Hvert lag møter de andre lagene både hjemme og borte, og spiller derfor enten fire eller seks kamper.

Vinnerne av hver gruppe i League B, League C og League D rykker opp én divisjon, til neste gang Nations League spilles - i 2020-2021-sesongen. (NB! Rangeringen etter UEFA-koeffisienten gjelder kun den første gangen Nations League spilles.)

På samme måte rykker det dårligste laget i hver gruppe fra League A, League B og League C ned én divisjon.

I vårt eksempel ser vi på sannsynlige kamputfall, og selv om vi ikke er spåmenn i Nettavisen heller, trekker vi for eksempelets skyld den endelige tabellen i hver gruppe.

League A:

Gruppe 1: 1) Frankrike, 2) England, 3) Portugal

Gruppe 2: 1) Tyskland, 2) Sveits, 3) Island

Gruppe 3: 1) Italia, 2) Belgia, 3) Kroatia

Gruppe 4: 1) Spania, 2) Polen, 3) Russland

Frankrike, Tyskland, Italia og Spania videre til finaleturneringen. Portugal, Island, Kroatia og Russland rykker ned til League B.

League B:

Gruppe 1: 1) Tsjekkia, 2) Østerrike, 3) Ungarn

Gruppe 2: 1) Nederland, 2) Irland, 3) Romania

Gruppe 3: 1) Tyrkia, 2) Ukraina, 3) Slovakia

Gruppe 4: 1) Wales, 2) Bosnia, 3) Sverige

Tsjekkia, Nederland, Tyrkia og Wales rykker opp til League A. Ungarn, Romania, Slovakia og Sverige rykker ned til League C.

League C:

Gruppe 1: 1) Hellas, 2) Israel, 3) Bulgaria, 4) Finland

Gruppe 2: 1) Skottland, 2) Montenegro, 3) Slovenia, 4) Aserbajdsjan

Gruppe 3: 1) Norge, 2) Albania, 3) Litauen, 4) Kypros

Gruppe 4: 1) Serbia, 2) Danmark, 3) Nord-Irland

Hellas, Skottland, Norge og Serbia rykker opp til League B. Finland, Aserbajdsjan, Kypros og Nord-Irland rykker ned til League D.

League D:

Gruppe 1: 1) Makedonia, 2) Georgia, 3) Kasakhstan, 4) Gibraltar

Gruppe 2: 1) Armenia, 2) Malta, 3) Moldova, 4) Andorra

Gruppe 3: 1) Latvia, 2) Hviterussland, 3) Kosovo, 4) Luxembourg

Gruppe 4: 1) Estland, 2) Færøyene, 3) Liechtenstein, 4) San Marino

Makedonia, Armenia, Latvia og Estland rykker opp til League C.

I vårt eksempel har Norge trukket en forholdsvis enkel gruppe, og vi tror at Lars Lagerbäck får god nok skikk på landslaget til å føre laget til topps i gruppa.

Norge rykker dermed opp til League B, mens Sverige på sin side i vårt eksempel rykker ned til League C.

Finaleturnering sommeren 2019

De fire gruppevinnerne i League A, den øverste divisjonen, møtes i en finalerunde sommeren 2019. Finalerunden kalles «the final four competition». Merk deg det.

Ingenting av dette har noe med kvalifiseringen til 2020-EM å gjøre, men heng med - det kommer.

I november 2018 er Nations League foreløpig ferdigspilt, og inn i det nye året gjør vi oss klare for EM-kvalifiseringen.

«Vanlig» EM-kvalik

Dette formatet er ganske likt slik vi kjenner kvalifiseringen fra før: De 55 landene deles inn i ti ulike grupper, der de to øverste lagene kvalifiserer seg til EM i 2020. Fem grupper består av fem land, og fem grupper består av seks land. De fire landene som er kvalifisert til «the final four competition», altså de fire gruppevinnerne fra nasjonsligaens League A, er garantert å havne i grupper med fem land.

STOROPPGJØR: Tysklands Toni Kroos og Frankrikes Antoine Griezmann under semifinalen mellom de to landene i fjorårets EM-semifinale. Med Nations League vil det bli flere tellende storoppgjør mellom de beste nasjonene.

Kvalifiseringen starter nå i mars 2019, og spilles fram til november samme år.

Vi finner fram vår eminente loddtrekningsmaskin igjen, og trekker noen fiktive EM-kvalifiseringsgrupper, basert på rangering etter UEFA-koeffisienten per dags dato (mars 2017). Dette blir resultatet, og vi markerer de landene vi tror ville gått videre til EM (de to beste i gruppa) med fet skrift:

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Portugal Kroatia Belgia Russland Slovakia Bosnia Island Ungarn Slovenia Tyrkia Tsjekkia Nord-Irland Montenegro Aserbajdsjan Finland Norge Hviterussland Armenia Luxembourg Færøyene Gibraltar San Marino Kosovo Andorra



Gruppe 5: Gruppe 6: Gruppe 7: Polen Italia Tyskland Ukraina Østerrike Wales Israel Albania Hellas Serbia Bulgaria Skottland Makedonia Georgia Moldova Malta







Gruppe 8: Gruppe 9: Gruppe 10: Spania England Sveits Irland Frankrike Nederland Sverige Danmark Romania Litauen Kypros Estland Liechtenstein Latvia Kasakhstan



PS: Dette er igjen ikke noen reelle grupper, men gruppene i Nettavisens fiktive trekning.

Spilles mars til november

Vi er patriotiske nok til å tro at Norge egentlig kunne hamlet opp med lagene i sin gruppe, men for eksempelets skyld lar vi Russland og Nord-Irland stikke av med EM-plassene i vår kvalifiseringsgruppe.

Kvalifiseringen spilles fra mars til november, men innimellom der - i juni - må vi tilbake til Nations League igjen.

I juni 2019 spilles nemlig «the final four competition». Her møtes de fire beste lagene fra League A i nasjonsligaen - altså Frankrike, Tyskland, Italia og Spania i vårt eksempel - hverandre til semifinaler, bronsefinale og finale, og vinneren kåres til vinner av nasjonsligaen 2018-2019 - en slags seriemester for europeiske landslag. Tittelen beholdes i to år, frem til neste gang Nations League arrangeres.

20 av 24 klare

Så fortsetter EM-kvalifiseringen utover høsten 2019, og i november har vi 20 lag som er klare for EM-spill i 2020:

Belgia, England, Frankrike, Italia, Kroatia, Montenegro, Nederland, Nord-Irland, Polen, Portugal, Russland, Serbia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Wales og Østerrike, ifølge vårt konstruerte eksempel.

Turneringen spilles over hele Europa, og dermed er det ikke noen vertsnasjon som er forhåndskvalifisert. Og det er fortsatt fire ledige plasser. Så hva skjer nå?

Det er nå vi virkelig må ty til rakettforskningen for å få svaret.

Obosliga-variant

I mars 2020 spilles playoff til EM-sluttspillet, og da må vi igjen vende tilbake til nasjonsligaen. Hver av de fire divisjonene er nemlig sikret én plass i EM.

I hver divisjon møtes de fire gruppevinnerne til playoff-kamper. I semifinalen møter det høyest rangerte laget det fjerde høyest rangerte laget på hjemmebane, og det nest høyest rangerte laget møter det tredje høyest rangerte laget hjemme - som i Obos-ligaens kvalifisering til Eliteserien her hjemme.

Vinnerne av hver semifinale møtes til playoff-finale på en arena som er trukket på forhånd.

Dersom en eller flere av gruppevinnerne allerede er kvalifisert til EM, går playoff-plassen videre til det nest best rangerte laget i divisjonen. Og dersom færre enn fire lag i divisjonen ikke allerede er klar for EM, går playoff-plassen videre til det høyest rangerte laget i divisjonen under.

Komplisert, sa du? Vi er mer enn enige.

Norge får ny sjanse

I vårt eksempel er det ikke mange lag fra League A som ikke allerede er klare for EM. Kun Island, faktisk, og ifølge UEFA-koeffisienten rykker dermed Ukraina, Irland og Ungarn - lag fra League B som verken er kvalifisert til EM eller til League Bs playoff - opp til playoff-spill i League A.

Island møter Ungarn, og Ukraina møter Irland. Vinnerne går til finale, og vinneren av finalen - la oss si Island - er klar for EM.

SØRAMERIKANSKE BIDRAG? Uruguay og Luis Suarez møtte England under VM i Brasil i 2014. Yngve Hallén er ikke fremmed for tanken på å inkludere flere nasjoner enn de europeiske i Nations League.

I League B er det flere lag som ikke allerede er kvalifisert for EM.

Her spiller Bosnia mot Slovenia og Slovakia mot Romania i semifinalen. Vi tror for eksemplets skyld at Romania er aller best, og kvalifiserer seg til EM.

Så er det Norges tur. Vi kvalifiserte oss altså ikke direkte til EM, men får en ny sjanse fordi vi vant vår gruppe i League C i nasjonsligaen, og møter ikke den sterkeste motstanden på tredjenivået i europeisk fotball.

Norge møter Hellas i playoff-semifinalen i vårt eksempel, og Israel møter Skottland, og vi sier at Norge er sterke nok til å vinne både semifinalen og finalen, og går dermed videre til EM.

Lilleputtnasjon til EM

I League D får i vårt eksempel en av lilleputtnasjonene Makedonia, Armenia, Latvia eller Estland den siste EM-plassen, alt ettersom hvordan playoff-runden ender.

Om et lag som Norge skulle mislykkes totalt, og rykke ned til League D, bør vi altså ha en enklere motstand i en eventuell playoff-finale enn i League C.

Dermed består EM i 2020 av følgende 24 lag: Belgia, England, Frankrike, Island, Italia, Kroatia, Montenegro, Nederland, Nord-Irland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Wales og Østerrike.

Enstemmig vedtatt

Til syvende og sist vil dermed nasjonsligaen spille en viktig rolle i kvalifiseringen til EM i 2020, spesielt for de lavere rangerte lagene i Europa.

Kvalifiseringen til mesterskapene lenger frem i tid vil foregå på samme måte - også i VM-kvalifiseringen, men da justert etter hvor mange land UEFA får sende til mesterskapet.

Det var Yngve Hallén som fortalte offentligheten om planleggingen av et ligasystem for A-landslagene allerede i oktober 2013.

Under UEFA-kongressen i mars 2014 stemte de 54 medlemslandene i UEFA - Kosovo var ikke medlem på dette tidspunktet - enstemmig for å innføre systemet. Nasjonsligaen er utarbeidet for å erstatte privatlandskampene i fotball, som har fått stadig lavere oppslutning de siste årene.

Nivå 1 og 4 favoriseres

- Privatlandskampene kommer til å bestå, men i mindre grad enn før, kommenterer Yngve Hallén.

- Debatten rundt nasjonsligaen har gått på at landslagene på nivå 2 og nivå 3 gjerne skulle møtt lag på nivå 1. De føler ikke at de får øve mot de beste. Mens lagene på nivå 4 synes dette er bra, fordi de slipper å tape med så store sifre. De får spille jevnbyrdige kamper, og det får også lagene på nivå 1, sier han.

NY PRESIDENT: Tidligere NFF-president Yngve Hallén sier til Nettavisen at han er spent på hvorvidt den nyvalgte FIFA-presidenten Gianni Infantino vil gjøre Nations League til et internasjonalt konsept.

For å tilfredsstille de landene i mellomsjiktet av europeisk fotball, innførte UEFA derfor grupper på tre lag også på nivå 2 - slik at sannsynligheten for å rykke opp er større.

- Tror du dette blir for komplisert til at vanlige fotballfans klarer å henge med?

- Nei. Det var sånn hos oss i komiteen, og det vil være sånn i media og blant folk, og vi fokuserer veldig mye på det kompliserte nå. Men når dette kommer i gang, vil fokuset være et annet, tror Hallén.

Interesse fra Sør-Amerika

Han røper at UEFA også har lekt med tanken om å arrangere nasjonsligaen i samarbeid med land utenfor Europa.

- Noen av idéene gikk ut på å invitere søramerikanske lag inn i systemet. Det gjorde vi ikke nå, men jeg tror dette vil utvikle seg. Det er spesielt interesse fra søramerikanske land for å spille mot europeiske land, sier Hallén.

- Takk. Nå skal jeg forsøke å skrive dette på en forståelig måte.

- Ja, det blir din jobb. Lykke til, avslutter den tidligere NFF-presidenten.

Sett denne?