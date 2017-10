Småirritert Lagerbäck før San Marino-møtet

Martin Ødegaard, stengte treninger og et mislykket forsøk på litt fotballhumør falt ikke i smak da Lars Lagerbäck innledet landslagsuken.

Miniputtstaten San Marino venter i VM-kvalifiseringen torsdag. Norges VM-håpet er borte, men tenåringsstjernen Martin Ødegaard mangler likevel. Og pressen holdes unna treningsfeltet.

Det gikk trått på pressekonferansen i San Marino mandag kveld. Først «irettesatte» Lagerbäck VG da det ble ymtet frempå om at det i Norge nærmest var et krav om at Martin Ødegaard igjen får sjansen for Norges fremste herrelandslag.

En irritert Lagerbäck poengterte flere ganger at han opplevde at det var mediene som er mest opptatt av Heerenveen-spilleren.

– Jeg har aldri sagt at han trenger flere 90-minutterskamper. Jeg har kommet fram til at det er bra at han får spille mye på U21-landsalget, og viser at han kan vinne med U21-laget, påpekte Lagerbäck.

Heller ikke da NRK pirket borte de stengte treningene foran den nokså betydningsløse kampen mot et av verdens svakeste landslag, spilte vår svenske landslagssjef på lag med de rundt ti norske pressefolkene som hadde tatt turen til landet som er omkranset av fotballstormakten Italia.

– Jeg får ikke så mye ut av å vise fram denne formen for trening. Vi spiller torsdag i henhold til UEFAs reglement, og 60 prosent av laget spilte (serie)kamper i går. Da kunne vi ikke trene (normalt) i dag. Derfor valgte vi å ha trene på tre ulike dødballsituasjoner. Det var ingen trening å se i dag (mandag), ingenting å vise fram. Vi vil ikke at folk skal vite hvordan vi trener på dødball, sa Lagerbäck.

Ferieforviklinger

Og til slutt, og sikkert nokså fortjent, fikk NTBs utsendte bakoversveis etter et forsøk på en humoristisk pasning, men som regelrett endte med baklengsmål:

– Du har vært landslagssjef mer eller mindre fra istid. Finnes det noen risiko for at dette kan gå feil, eller skal vi være så årlig å si at denne kampen er som en «semester»?

Lagerbäck ville ikke være med på at turen til San Marino, nummer 204 på FIFA-rankingen, var noe som kunne minne om en ferietur der tre poeng skal med hjem i bagasjen.

– Det var mange komplimenter, at jeg er så gammel at jeg stammer fra siste istid og at jeg ser på det som ferie. Synes du jeg skal svare på det? Tror du jeg er kommet hit og ser på dette som ferie? Mener du virkelig det? Er du alvorlig? Hva?

Nå er det ikke noe nytt at Lagerbäck tar litt igjen, sikkert fortjent, med journalistene.

– Det med istiden var for å være morsom, det forstår jeg. Ferien har jeg verre med å forstå. Det må ligge litt alvor i spørsmålet, fortsatte en oppgitt Lagerbäck.

– No hard feelings

Alvoret lå i om det finnes noen risiko mot et lag som bare har vunnet en fattig landskamp på 145 forsøk.

– Jeg pleier å si at man alltid har en sjanse til å vinne, og deretter blir sjansen større eller mindre ut fra kvaliteten på motstanderen. Risikoen finnes alltid. Jeg blir svært overrasket om vi ikke vinner denne kampen, sa Lagerbäck på spørsmål fra NTB.

Etter humorseansen, som trolig passet bedre som en kransekakevits, understreket Lagerbäck «no hard feelings från meg», overfor telegrambyråets mann.

– Jeg likte faktisk den med istiden. Den var litt morsom.

Deretter ble det en prat om hva som faktisk venter mot San Marino torsdag kveld.

Men det er en helt annen historie.

