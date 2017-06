Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Mye dreier seg om Cristiano Ronaldo også i søndagens britiske aviser, men det dukker også opp en ung nordmann som settes i forbindelse med flere engelske storklubber!

Tabloidavisa Daily Mirror skriver nemlig at Sander Berge (19) er ønsket i Arsenal, og at klubben fra Nord-London er villig til å betale opp mot 195 millioner kroner for den norske Genk-spilleren.

Det er i så fall en solid prisøkning, faktisk nesten en tidobling, på det knappe halvåret som er gått siden Berge gikk fra Vålerenga til Genk. Osloklubben skal ha fått rundt 20 millioner for den tidligere Asker-spilleren.

Arsenal ønsker angivelig å skremme bort andre interesserte klubber som Everton, Sevilla og Monaco med å legge inn et slikt bud. Berge skal ha blitt fulgt tett av Arsenal i flere måneder, og Everton har angivelig forsøkt å hente Genk-spilleren til Goodison Park allerede, uten hell.

Opplysningene kommer dagen etter at Joshua King (25) uttalte seg til lokalavisa Bournemouth Echo om interessen fra Arsenals erkerival Tottenham. King fastslo da at han akter å bli værende i Bournemouth, selv om Spurs-interessen er noe som smigrer ham.

Uansett er det moro at norske spillere er med på å prege ryktespaltene i verdens mest fotballgale land igjen.

Everton kommer stadig nærmere en fullført overgang for angriperen Sandro Ramírez (21) fra Málaga. Spanjolen har bestått legesjekken hos The Toffees, og blir trolig Everton-spiller i løpet av kort tid, skriver AS. Overgangssummen kommer trolig til å ligge på rundt fem millioner pund.

Samtidig rapporterer Daily Star at Everton vil by hele 16 millioner pund for å sikre seg Milan-spissen M'Baye Niang (22). Den franske U21-landslagsprofilen var utlånt til Watford forrige sesong.

Enda dyrere vil det blir for manager Ronald Koeman om Everton i tillegg skal knytte til seg Gylfi Sigurdsson (27) fra Swansea. Den offensive midtbanespilleren fra Island vil koste solide 40 millioner pund å kjøpe fri, melder Liverpool Echo.

Så til dagens Cristiano Ronaldo-oppdateringer: Sunday Telegraph skriver at en sum på 150 millioner euro, eller rundt 1,42 milliarder kroner, må blas opp dersom superstjernen skal kunne kjøpes fri fra Real Madrid.

Ronaldo søker seg angivelig nye utfordringer, og Real Madrid-president Florentino Pérez skal ha sagt til 32-åringen at han ikke kommer til å blokkere veien om han virkelig vil bort. Det skriver i alle fall Marca.

FORLENGET TIL 2021: Real Madrids klubbpresident Florentino Pérez og Cristiano Ronaldo var i perlehumør da de kunngjorde den siste kontraktsforlengelsen de gjorde i november. Nå er det en helt annen stemning rundt samarbeidet.

Daily Mirror mener Real Madrid må gå med på å betale den omstridte skatteregningen Cristiano Ronaldo har fått, som skal være på rundt på 140 millioner kroner, hvis han skal vurdere å bli værende.

El Pais opplyser at agent Jorge Mendes nå kartlegger mulige nye klubber for Ronaldo, men at Real Madrid ikke har fått noen bud foreløpig.



Klubbeldelsen hos mesterligavinneren tror dog at deres største stjerne kan endre mening etter litt tid. Manchester United er som vanlig blitt nevnt når det ryktes om en Ronaldo-overgang. Der er også blitt hevdet at spillerens representanter har vært i møte med Paris Saint-Germain.

Som rapportert i går, er Manchester City ute etter å sikre seg høyreback Dani Alves (34) fra Juventus. En overgang nærmer seg, ifølge The Guardian.

Men City-manager Josep Guardiola ønsker seg også Tottenhams høyreback Kyle Walker (27), melder The Sun. Det kan dog komme konkurranse om Walkers signatur fra Guardiolas forrige arbeidsgiver. Sunday Express melder nemlig at Bayern München også er ute etter Walker.



Spurs kan på sin side gjøre et framstøt for å sikre seg Chris Smalling (27) fra Manchester United, påstår The Sun. Tottenham-manager Maurichio Pochettino ønsker seg nemlig bredere dekning på midtstopperplass.

Liverpool kommer stadig nærmere en fullført overgang for Roma-kantspilleren Mohamed Salah (25), rapporterer Mail on Sunday. Ifølge avisa kommer det til å koste Liverpool 35 millioner pund å sikre seg den tidligere Chelsea-spilleren.

Jürgen Klopp skal også være interessert i å hente Sporting Lisboa-vingen Gelson Martins (22) til Liverpool fortsatt. Det melder A Bola, som mener den portugisiske klubben har satt en prislapp på 44 millioner pund på Martins.

Sunday Mirror hevder Chelsea kan kuppe overgangen til Álvaro Morata (24) fra Real Madrid til Manchester United. Ved å legge 70 millioner pund på bordet, kan Chelsea isteden sikre seg Moratas tjenester.

På Stamford Bridge er man fortsatt temmelig trygge på at suksessmanager Antonio Conte skriver under på en ny kontrakt før neste sesong starter, melder Sunday Times.

Sunday Telegraph melder samtidig at den avgåtte Barcelona-treneren Luis Enrique er at alternativ til å overta Chelsea-jobben. Men avisa understreker at Premier League-mesteren ikke ønsker å skille lag med Conte.

Vi runder av søndagens ryktespalte med at Southampton ønsker å ansette en ny manager innen ti dager. Etter Daily Echos opplysninger å dømme er argentinske Mauricio Pellegrino og nederlenderen Frank de Boer de to kandidatene som ligger best an til å få jobben.