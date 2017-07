Søndagens Premier League-rykter

Storklubb trakk seg fra forhandlinger med Manchester United.

Manchester United sa ja til at Real Madrid kunne innlede samtaler med David de Gea (26) i sommer - med tanke på en overgang til Spanias mesterlag.

Det blir United-manager José Mourinho sitert på hos Tribal Football. Portugiseren skal også ha sagt at han er helt sikker på at keeperstjernen blir værende. Real Madrid trakk seg nemlig fra samtalene, og ifølge Mourinho skal ikke David de Gea ha følt seg like lysten på en overgang etter samtalene.

Manchester United skal også være sikre på en annen sak, nemlig at Nemanja Matics overgang fra Chelsea går i orden. The Guardian skriver at de røde djevlene mislyktes med å hente Eric Dier (23) fra Tottenham, men at Matic (28) skal være et enklere kjøp å fullføre.

José Mourinhos jakt på Paris Saint Germain-spiller Marco Verratti (24) ser derimot ut til å befinne seg i ei hengemyr.

Den franske storklubben vil nemlig at Anthony Martial (21) skal bytte klubb i motsatt retning hvis det skal bli en avtale. Dette melder Sunday Mirror.

Matteo Darmian (27) er blitt koblet til en overgang tilbake til hjemlandet Italia, men Manchester United-backen sier til PA at han er fornøyd med å bli værende på Old Trafford.

Alexis Sánchez (28) når fram i ryktespaltene også i dag. Arsenals presumptivt viktigste mann de siste sesongene er derimot ikke på vei til Paris Saint-Germain.

Manager Arsène Wenger avviser nemlig at chilenerens påståtte overgang for 70 millioner pund ikke blir en realitet. Det skriver Evening Standard.

ETT ÅR TIL? Arsène Wenger gir ikke slipp på Alexis Sánchez.

Barcelona er beredt til å bla opp 80 millioner pund for å snappe Philippe Coutinho (25) fra Liverpool. Sunday Mirror kilden til opplysningene.

Overfor ESPN har Liverpool-manager Jürgen Klopp derimot sagt at Coutinho er «komfortabel» med å bli værende på Anfield. Det skal nemlig brasilianeren ha sagt til Klopp da de to pratet om Barcelona-interessen.

I neste åndedrag kan vi ta med et rykte som ikke handler om Premier League, men som likevel kan få innvirkning på spillerlogistikken i for eksempel Liverpool: Lionel Messi har ifølge Don Balón instruert Barcelona-ledelsen til å rette konsentrasjonen mot å hente Juventus-angriper Paulo Dybala (23) til Camp Nou.

Franske Le 10 Sport mener å vite at både Liverpool og Manchester City fortsatt er med i kampen om signaturen til Monacos store juvel Kylian Mbappé (18).

Aleksandar Kolarov (31) forsvant like før midnatt fra Manchester City og skrev under for Roma. Eks-lagkompis Kevin De Bruyne sier til Manchester Evening News at han håper City henter inn flere nye forsvarsspillere.

Det er vel en temmelig dårlig skjult hemmelighet at nye navn er på vei til Etihad Stadium om kort tid.

Ronald Koeman sier til Liverpool Echo at han ønsker seg én eller to spillertilvekster til inn i Everton-troppen før sommervinduet stenger.

Leicester-manager Craig Shakespeare sier Riyad Mahrez (26) fortsatt kan bli værende hos The Foxes, melder Leicester Mercury.

Det ryktes at Arsenal, Tottenham og Roma vil ha den algirske kantspilleren inn i sine rekker.