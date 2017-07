Solbakken: – Ingenting er sikkert på forhånd

FC København-manager Ståle Solbakken advarer spillerne sine sterkt mot å ta lett på oppgaven mot slovakiske Zilina i mesterkvalifiseringen onsdag.

FC København vant det første møtet lagene imellom 3–1 og har et meget godt utgangspunkt foran returkampen i den danske hovedstaden. Manager Solbakken har imidlertid jobbet hardt for å innprente spillerne sine at ingenting kommer av seg selv.

– Kamper som denne er ikke avgjort på forhånd. Det finnes alltid et mentalt aspekt i at de eventuelt scorer først, og vi så hva de kunne i den første kampen, sier nordmannen.

– De er svært gode i mange faser av spillet, så for oss handler det om å være dypt konsentrerte, tilføyer han.

FC København kom under i den første kampen på bortebane i Slovakia, men slo kraftig tilbake i annen omgang og gjorde tre viktige bortemål. Spissen Andrija Pavlovic gjorde hattrick.

Blir avansementet sikret på eget gress onsdag, venter Vardar Skopje i neste runde av mesterligakvalifiseringen. Makedonerne slo tirsdag ut Malmö.

FCK har deltatt i gruppespillet enten i mesterligaen eller europaligaen i ti av de 11 siste sesongene.

