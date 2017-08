Solbakken bekymret over CL-nivået

Mens Rosenborg igjen må se langt etter mesterliga, er FC København på vei mot en ny høst med store europacupkvelder. Likevel er Ståle Solbakken bekymret.

– Forbedrer vi oss ikke 30 prosent, blir det ikke morsomt om vi går videre. Jeg har trent to gode FCK-lag i Champions League, et middels og et veldig dårlig. Det er ikke gøy å stille i den turneringen med et dårlig lag, sa den norske treneren etter at laget tok seg til siste runde i mesterligakvalifiseringen.

Vardar Skopje ble slått 4-1 i onsdagens returkamp, og Solbakkens lag er seedet i fredagens mesterligatrekning. Mulige motstandere er Slavia Praha (Tsjekkia), Rijeka (Kroatia), Hapoel Beer-Sheva (Israel), Astana (Kasakhstan) og Qarabag (Aserbajdsjan).

Det finnes ikke enkle motstandere så nær mesterligaens gruppespill, men alternativene virker heller ikke uoverkommelige. FCK er to gode kamper fra sin femte mesterligahøst på de 12 siste sesongene. Lykkes ikke det, er laget garantert sin sjuende europaligahøst.

For dyre eller for dårlige

Derfor jager Solbakken forsterkninger, særlig til midtforsvaret og sentral midtbane.

– Vi arbeider døgnet rundt med å hente en forsterkning eller to, for troppen vår er for smal. Problemet er at spillerne vi vil ha er for dyre eller krever for høy lønn, mens de som vil til oss er for dårlige, sa Solbakken etter seieren mot Vardar, som satt ganske langt inne.

FCK lå an til å ryke ut inntil 3-1-målet et kvarter før slutt, da laget spilte med ti mann etter en utvisning.

Bak bekymringene var det selvsagt glede og stolthet over det laget utrettet. De 12 siste årene er høsten 2015 den eneste FC København har måttet gjennomføre uten europeisk gruppespill i Parken.

– Dette betyr mye for vår selvfølelse. Vi er en av få klubber i Europa, visstnok åtte eller ni, som har vært i europeisk gruppespill 11 av de 12 siste årene. Det er vår spesialitet å spille disse kampene, sa Solbakken.

Tyngdepunkt

Det var en tid da det var Rosenborg var den nordiske klubben med "abonnement" på store europacupkvelder, men det er mange år siden tyngdepunktet i nordisk klubbfotball ble flyttet fra Lerkendal til Parken, slik det noen år tidligere flyttet fra Nya Ullevi til Lerkendal.

Mens Rosenborg fredag må belage seg på å tildeles sylskarp motstand i siste kvalifiseringsrunde til europaligaen (en sjanse som er trøstepremie for taperne i mesterligaens 3. kvalifiseringsrunde), gjelder det for FCK bare hvilket gruppespill laget havner i.

– Vi har ikke helt den samme styrken som tidligere år, så vi må være litt heldige både med trekningen og med spillet for å nå mesterligaen, sa kaptein William Kvist.

