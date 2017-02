ANNONSE

Ståle Solbakken har skrevet under en ny avtale med den danske toppklubben FC København. Den nye avtalen sørger for at FCK og Solbakken fortsetter samarbeidet til sommeren 2021.

- Ståle har vært DNA i sitt blod. Vi er glade og stolte over at han blir i FCK i mange år fremover, sier klubbens direktør, Anders Hørsholt, i en pressemelding.

Solbakken ble lenge koblet til jobben som norsk landslagssjef, men han og NFF kom ikke til enighet. I stedet fikk Lars Lagerbäck jobben som norsk landslagssjef.

Solbakken har hatt stor suksess som sjef for den danske klubben, og gjorde seg blant annet bemerket i gruppespillet i Champions League sist høst.

Nordmannen var manager for klubben i årene 2006 til 2011, før han vendte tilbake til FC København i 2013.

