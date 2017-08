Solbakken og FC København tapte i Aserbajdsjan

Ståle Solbakkens FC København tapte tirsdag den første kampen i mesterligakvaliken 0–1 mot aserbajdsjanske Qarabag.

Ett øyeblikks sløvhet av Ståle Solbakkens FC København førte hjemmelaget i ledelsen etter 25 minutter. Målet kom etter det som først så ut som en mislykket kontring.

Qarabag snappet tilbake ballen og fyrte av gårde et langskudd. Ballen smalt i stolpen og ut bak FCK-keeper, Robin Olsen. Mahir Madatov var den eneste som tenkte på at det kunne komme en retur og plasserte ballen inn i det åpne målet.

Ingen av lagene kom til de store sjansene i første omgang. Danskene fikk muligheten til å utligne sekunder før pause. Et godt slått frispark inn i feltet ble headet like utenfor mål, men dommeren blåste av for offside.

Danskene startet annen omgang med å presse på for et viktig bortemål, mens Qarabag så ut til å satse på kontringer. Men etter hvert som omgangen gikk, tok hjemmelaget mer og mer over og var nærmere 2–0 enn FCK var utligning. Blant annet måtte Olsen hente fram noen gode redninger på Qarabags mange gode skuddforsøk.

Kampen dabbet ut med 1–0 til Qarabag, et resultat som Ståle Solbakken trolig synes er greit før returmøtet i København neste onsdag.