Sær teori var alt som kunne ta seriemesterskapet fra Ståle Solbakkens lag. Med fem runder igjen hadde FCK 15 poengs forsprang til naboen Brøndby og overlegen målforskjell.

Ett poeng var alt som skulle til fredag, men det satt lenger inne enn ventet. Nordsjælland tok ledelsen ved Marcus Ingvartsen i første omgang og holdt den til det 65. minutt.

Da samarbeidet to innbyttere om en flott scoring for FCK. Andreas Cornelius, som neste sesong skal spille for Atalanta i Serie A, scoret etter forarbeid av Kasper Kusk.

Smart

Nordsjælland spilte smart i fredagens kamp, trakk seg tilbake og ventet på FCK-feil som straks ble utnyttet til raske kontringer.

FCK-keeper Robin Olsen måtte stadig ut på banen for å klarere lange oppspill, men seks minutter før pause misset han stygt. Ballen gikk rett til superligaens toppscorer Ingvartsen, som fra sin posisjon midt på FCKs banehalvdel slo ballen i tomt mål.

FCK presset på for utligning. William Kvist markerte blant annet ettårsdagen for sin forrige scoring med et stolpeskudd.

Klaff

I jakten på utligning byttet Solbakken inn Cornelius og Kusk, og det ble full klaff da de samarbeidet om gullscoringen. Kusk førte opp en kontring og spilte Cornelius fri. Han avsluttet som en måljeger skal.

Ingvartsen kunne ha utsatt gullfesten til FCK, men han misset en kjempesjanse ti minutter før slutt. I stedet endte det 1-1, og Solbakken og hans menn kunne la seg hylle av tilhengerne som hadde tatt den korte turen til Farum.

Norske Mathias Rasmussen spilte 18 minutter som innbytter for Nordsjælland. (©NTB)